عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أبرز 5 سيارات عائلية 2024 في مصر دون زيادات بالأسعار

سيارات عائلية 2024
سيارات عائلية 2024 بمصر بدون زيادات

سوق السيارات المصري يتواجد فيه العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، بالرغم من ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات العالمي بالكثير من الأزمات الطاحنة ، التي اثرت بدورها علي ظهور الإصدارات الجديدة لدي الوكلاء والموزعين ، واذا تواجدت يتم بيعها بـ أوفر برايس عن السعر الرسمي .

أفضل 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 220 ألف جنيه

بـ 350 ألف جنيه ..5 سيارات في ظل الزيادات للبيع

ونستعرض أبرز 5 سيارات عائلية موديل 2024 متوفرة في السوق المصري بدون زيادة في الأسعار:

- بي ام دبليو X4 موديل 2024 :

بي ام دبليو X4 الرياضية الجديدة تخرج عزم دوران يصل الي 350 نيوتن/متر، وبها محرك سعه 2000 سي سي تيربو، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 6.3 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 8 سرعات، وبها قوة 252 حصان، وتصل سرعة بي ام دبليو X4 القصوى الي 240 كم/ساعة .

بي ام دبليو X4 موديل 2024

تباع سيارة بي ام دبليو X4 موديل 2024 بفئة واحدة سعرها الرسمي يصل الي 5 مليون و 100 ألف جنيه .

- الفاروميو ستلفيو موديل 2024 :

تنقل قوة سيارة الفاروميو ستلفيو موديل 2024 من المحرك الي العجلات عرب ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 2000 سي سي تيربو، وبها قوة 280 حصان، وتحتاج الي 7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعه 64 لتر ، وتخرج عزم دوران يصل الي 400 نيوتن/متر، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من الصفر في 6.7 ثانية .

الفاروميو ستلفيو موديل 2024

الفئة الأولي من سيارة الفاروميو ستلفيو موديل 2024 تباع بسعر 3 مليون و 600 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة الفاروميو ستلفيو موديل 2024 يصل سعرها الجديد الي 3 مليون و 995 ألف جنيه، بدون زيادات .

 

- تويوتا فورتشنر الـ SUV الجديدة :

قوة سيارة تويوتا فورتشنر الجديدة تصل الي 234 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 376 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 80 لتر ، وبها علبة تروس أوتوماتيك، ومحرك سعه 4000 سي سي .

تويوتا فورتشنر الـ SUV الجديدة 

تتوافر سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2024 بـ 3 فئات مختلفين في الأسعار والتجهيزات حيث تصل الفئة الأولي بسعر 3 مليون جنيه، والفئة الثانية بسعر 3 مليون و 300 ألف جنيه، والفئة الرابعة سعرها 3 مليون و 500 ألف جنيه .

- سوبارو اكس فى كروس تريك موديل 2024 :

سعه خزان وقود سوبارو اكس فى كروس تريك الجديدة تصل الي 63 لتر، وبها عزم دوران يصل الي 196 نيوتن/متر، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، ومحرك سعه 2000 سي سي ، وبها قوة 156 حصان، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع الثبات في 10.5 ثانية .

سوبارو اكس فى كروس تريك موديل 2024

سعر سوبارو اكس فى كروس تريك موديل 2024 يصل الي 2 مليون و 495 ألف جنيه ، بدون زيادات .

 

- سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 :

تستهلك سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 من الوقود 6.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها محرك سعه 1600 سي سي تيربو، وبها قوة 165 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ويصل عزم دورانها الي 240نيوتن/متر، وتصل سرعة سيتروين C5 اير كروس القصوى الي 201 كم/ساعة .

سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 

الفئة الأولي من سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 تتوافر بسعر رسمي يصل الي 2 مليون و 90 ألف جنيه ، والفئة الثانية يصل سعرها الي 2 مليون و 290 ألف جنيه، والفئة الثالثة سعرها 2 مليون و 390 ألف جنيه، والفئة الرابعة سعرها 2 مليون و 560 ألف جنيه .

طرازات السيارات الجديدة السيارات الجديدة موديل 2024 اسعار السيارات الجديدة قطاع صناعة السيارات الاصدارات الجديدة بي ام دبليو X4 موديل 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار رسمي.. تبكير صرف مرتبات ومعاشات مارس 2024 قبل رمضان بالزيادة الجديدة

عكس التوقعات.. كم يصل سعر كيلو الدواجن بالبورصة اليوم الثلاثاء؟

رسميا الآن| مفاجأة بسعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي ودخول المليارات

أول رد فعل لـ مرتضى منصور بعد شطب عضويته من الزمالك

بالشورت.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإطلالة بروفة حفل ليالٍ سعودية مصرية

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر

زيزو قالي إنت لسة بتعض.. ماذا حدث بين لاعبي الزمالك والاسماعيلي؟

نجم الأهلي يثير غضب جماهير الزمالك بسبب عبد الله السعيد

موضوعات متعلقة

جيتور اكس 90 بلس 2024 تباع بهذه الأسعار

سعر أوبل موكا 2024 بالسوق المصري

بـ 150 ألف جنيه اشتري تويوتا كورولا أوتوماتيك

هوندا أكورد أوتوماتيك بـ 200 ألف جنيه

سيارات للطبقة المتوسطة بـ 120 ألف جنيه.. صور

سيارات جديدة موديل 2024 في السوق المصري بمواصفات حديثة |اعرف الأسعار

كيا سورينتو 2024 تباع بالأوفر برايس الجديد

كاواساكي نينجا 7 وZ7 أول دراجات نارية هايبرد

ترشيحاتنا

نشر أخبار كاذبة.. نظر معارضة محمد رمضان على حبسه سنة غدا

فلسطين تشكل لجنة من أجل مقاضاة الاحتلال لقرصنته أموال الضرائب

بدون الوقوف في الطوابير.. طريقة الحصول على تذاكر المترو

سوء التغذية.. وفاة 27 طفلا سودانيا في معسكرات اللاجئين بتشاد

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر

نزداد قوة.. وزير الدفاع الروسي: طول أمد الحرب على أوكرانيا في صالحنا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورمال .. شمس الكويتية تتألق بهذه الإطلالة

صور وضعت عمرو دياب في مأزق

بعد تعرضها للسرقة.. صور تكشف عن مجوهرات ميرهان حسين

وزير الدفاع يشهد حفل إنتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات العسكرية ويؤكد على دعم مصر الكامل للقضية الفلسطينية

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل إنتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات العسكرية ويؤكد على دعم مصر الكامل للقضية الفلسطينية

في الغابة.. مذيعة يمر بجانبها "أسد" أثناء بث مباشر ليلًا| ماذا فعلت؟

بسبب أولاده.. بكاء محمود عامر على الهواء بعد زواجه

زعمت أنها "مايكروسوفت".. "هاكر" يكشف ألاعيب شركة هندية "نصابة" بالصوت والصورة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ