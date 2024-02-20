أبرز 5 سيارات عائلية 2024 في مصر دون زيادات بالأسعار

سوق السيارات المصري يتواجد فيه العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، بالرغم من ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات العالمي بالكثير من الأزمات الطاحنة ، التي اثرت بدورها علي ظهور الإصدارات الجديدة لدي الوكلاء والموزعين ، واذا تواجدت يتم بيعها بـ أوفر برايس عن السعر الرسمي .

ونستعرض أبرز 5 سيارات عائلية موديل 2024 متوفرة في السوق المصري بدون زيادة في الأسعار:

- بي ام دبليو X4 موديل 2024 :

بي ام دبليو X4 الرياضية الجديدة تخرج عزم دوران يصل الي 350 نيوتن/متر، وبها محرك سعه 2000 سي سي تيربو، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 6.3 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 8 سرعات، وبها قوة 252 حصان، وتصل سرعة بي ام دبليو X4 القصوى الي 240 كم/ساعة .

بي ام دبليو X4 موديل 2024

تباع سيارة بي ام دبليو X4 موديل 2024 بفئة واحدة سعرها الرسمي يصل الي 5 مليون و 100 ألف جنيه .

- الفاروميو ستلفيو موديل 2024 :

تنقل قوة سيارة الفاروميو ستلفيو موديل 2024 من المحرك الي العجلات عرب ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 2000 سي سي تيربو، وبها قوة 280 حصان، وتحتاج الي 7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعه 64 لتر ، وتخرج عزم دوران يصل الي 400 نيوتن/متر، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من الصفر في 6.7 ثانية .

الفاروميو ستلفيو موديل 2024

الفئة الأولي من سيارة الفاروميو ستلفيو موديل 2024 تباع بسعر 3 مليون و 600 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة الفاروميو ستلفيو موديل 2024 يصل سعرها الجديد الي 3 مليون و 995 ألف جنيه، بدون زيادات .

- تويوتا فورتشنر الـ SUV الجديدة :

قوة سيارة تويوتا فورتشنر الجديدة تصل الي 234 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 376 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 80 لتر ، وبها علبة تروس أوتوماتيك، ومحرك سعه 4000 سي سي .

تويوتا فورتشنر الـ SUV الجديدة

تتوافر سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2024 بـ 3 فئات مختلفين في الأسعار والتجهيزات حيث تصل الفئة الأولي بسعر 3 مليون جنيه، والفئة الثانية بسعر 3 مليون و 300 ألف جنيه، والفئة الرابعة سعرها 3 مليون و 500 ألف جنيه .

- سوبارو اكس فى كروس تريك موديل 2024 :

سعه خزان وقود سوبارو اكس فى كروس تريك الجديدة تصل الي 63 لتر، وبها عزم دوران يصل الي 196 نيوتن/متر، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، ومحرك سعه 2000 سي سي ، وبها قوة 156 حصان، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع الثبات في 10.5 ثانية .

سوبارو اكس فى كروس تريك موديل 2024

سعر سوبارو اكس فى كروس تريك موديل 2024 يصل الي 2 مليون و 495 ألف جنيه ، بدون زيادات .

- سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 :

تستهلك سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 من الوقود 6.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها محرك سعه 1600 سي سي تيربو، وبها قوة 165 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ويصل عزم دورانها الي 240نيوتن/متر، وتصل سرعة سيتروين C5 اير كروس القصوى الي 201 كم/ساعة .

سيتروين C5 اير كروس موديل 2024

الفئة الأولي من سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 تتوافر بسعر رسمي يصل الي 2 مليون و 90 ألف جنيه ، والفئة الثانية يصل سعرها الي 2 مليون و 290 ألف جنيه، والفئة الثالثة سعرها 2 مليون و 390 ألف جنيه، والفئة الرابعة سعرها 2 مليون و 560 ألف جنيه .