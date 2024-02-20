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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

إرشادات للتخلص من رائحة العادم داخل السيارة

إرشادات للتخلص من
إرشادات للتخلص من رائحة العادم داخل السيارة

انتشار رائحة عادم السيارة داخل مقصورة الركاب يدل على وجود مشكلة في نظام العادم ، وبالتالي يجب علي أصحاب السيارات الانتباه إلى انتشار رائحة العادم داخل المقصورة ومعالجة المشكلة عند شم رائحة العادم .

إرشادات للتخلص من رائحة العادم داخل السيارة

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بالإضافة الي ان رائحة العادم تتسبب في حدوث خنقة لجميع ركاب السيارة ، وينتج أيضا من رائحة العادم الكثير من الغازات السامة التي تؤثر علي صحة المواطنين بالسلب .

- تعرف علي أسباب انتشار رائحة العادم داخل مقصورة السيارة :

إرشادات للتخلص من رائحة العادم داخل السيارة

1- تلف نظام العادم :

تصدر رائحة عادم السيارات داخل مقصورة السيارة نتيجة وجود ثقب في أنابيب العادم، أو عند تلف مانعة التسرب ، او انفصال أنابيب العادم عن بعضها البعض.

2-  ظهور مشاكل بـ محرك السيارة :

في حالة عدم اكتمال عملية احتراق الوقود ينتج عنها رائحة عادم بالسيارة ، او عند انسداد فلتر الهواء، أو في حالة ظهور تلف بـ صمامات المحرك.

3- نظام إعادة تدوير غازات العادم معطل :

في حالة عدم عمل نظام إعادة تدوير غازات العادم يحدث ذلك تلف في مكونات نظام إعادة التدوير، ويحدث أيضا خلل في عمل صمامات النظام.

4- مشاكل في نظام التهوية:

عند ظهور مشاكل في نظام التهوية يحدث انسداد في فلتر الهواء الداخلي، بجانب تلف مروحة التهوية، ويعمل أيضا علي ظهور خلل في عمل حساسات التحكم في نظام التهوية.

- إرشادات للتخلص من رائحة العادم داخل السيارة :

إرشادات للتخلص من رائحة العادم داخل السيارة

1- فحص نظام العادم بشكل دوري من قبل الفني المتخصص.

2- إصلاح مكونات نظام العادم التالفة.

3- فحص محرك السيارة وجميع مكوناته.

4- تنظيف فلتر الهواء.

5- فحص نظام إعادة تدوير غازات العادم .

6- تنظيف فلتر الهواء الداخلي.

7- التأكد من عمل مروحة التهوية بشكل سليم.

8- تجنب قيادة السيارة على الطرق الوعرة.

9- عدم تحميل السيارة بأوزان ثقيلة.

10- استخدام نوعية جيدة من الوقود.

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