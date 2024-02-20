انتشار رائحة عادم السيارة داخل مقصورة الركاب يدل على وجود مشكلة في نظام العادم ، وبالتالي يجب علي أصحاب السيارات الانتباه إلى انتشار رائحة العادم داخل المقصورة ومعالجة المشكلة عند شم رائحة العادم .

إرشادات للتخلص من رائحة العادم داخل السيارة

بالإضافة الي ان رائحة العادم تتسبب في حدوث خنقة لجميع ركاب السيارة ، وينتج أيضا من رائحة العادم الكثير من الغازات السامة التي تؤثر علي صحة المواطنين بالسلب .

- تعرف علي أسباب انتشار رائحة العادم داخل مقصورة السيارة :

إرشادات للتخلص من رائحة العادم داخل السيارة

1- تلف نظام العادم :

تصدر رائحة عادم السيارات داخل مقصورة السيارة نتيجة وجود ثقب في أنابيب العادم، أو عند تلف مانعة التسرب ، او انفصال أنابيب العادم عن بعضها البعض.

2- ظهور مشاكل بـ محرك السيارة :

في حالة عدم اكتمال عملية احتراق الوقود ينتج عنها رائحة عادم بالسيارة ، او عند انسداد فلتر الهواء، أو في حالة ظهور تلف بـ صمامات المحرك.

3- نظام إعادة تدوير غازات العادم معطل :

في حالة عدم عمل نظام إعادة تدوير غازات العادم يحدث ذلك تلف في مكونات نظام إعادة التدوير، ويحدث أيضا خلل في عمل صمامات النظام.

4- مشاكل في نظام التهوية:

عند ظهور مشاكل في نظام التهوية يحدث انسداد في فلتر الهواء الداخلي، بجانب تلف مروحة التهوية، ويعمل أيضا علي ظهور خلل في عمل حساسات التحكم في نظام التهوية.

- إرشادات للتخلص من رائحة العادم داخل السيارة :

إرشادات للتخلص من رائحة العادم داخل السيارة

1- فحص نظام العادم بشكل دوري من قبل الفني المتخصص.

2- إصلاح مكونات نظام العادم التالفة.

3- فحص محرك السيارة وجميع مكوناته.

4- تنظيف فلتر الهواء.

5- فحص نظام إعادة تدوير غازات العادم .

6- تنظيف فلتر الهواء الداخلي.

7- التأكد من عمل مروحة التهوية بشكل سليم.

8- تجنب قيادة السيارة على الطرق الوعرة.

9- عدم تحميل السيارة بأوزان ثقيلة.

10- استخدام نوعية جيدة من الوقود.