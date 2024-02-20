انتشار رائحة عادم السيارة داخل مقصورة الركاب يدل على وجود مشكلة في نظام العادم ، وبالتالي يجب علي أصحاب السيارات الانتباه إلى انتشار رائحة العادم داخل المقصورة ومعالجة المشكلة عند شم رائحة العادم .
بالإضافة الي ان رائحة العادم تتسبب في حدوث خنقة لجميع ركاب السيارة ، وينتج أيضا من رائحة العادم الكثير من الغازات السامة التي تؤثر علي صحة المواطنين بالسلب .
- تعرف علي أسباب انتشار رائحة العادم داخل مقصورة السيارة :
1- تلف نظام العادم :
تصدر رائحة عادم السيارات داخل مقصورة السيارة نتيجة وجود ثقب في أنابيب العادم، أو عند تلف مانعة التسرب ، او انفصال أنابيب العادم عن بعضها البعض.
2- ظهور مشاكل بـ محرك السيارة :
في حالة عدم اكتمال عملية احتراق الوقود ينتج عنها رائحة عادم بالسيارة ، او عند انسداد فلتر الهواء، أو في حالة ظهور تلف بـ صمامات المحرك.
3- نظام إعادة تدوير غازات العادم معطل :
في حالة عدم عمل نظام إعادة تدوير غازات العادم يحدث ذلك تلف في مكونات نظام إعادة التدوير، ويحدث أيضا خلل في عمل صمامات النظام.
4- مشاكل في نظام التهوية:
عند ظهور مشاكل في نظام التهوية يحدث انسداد في فلتر الهواء الداخلي، بجانب تلف مروحة التهوية، ويعمل أيضا علي ظهور خلل في عمل حساسات التحكم في نظام التهوية.
- إرشادات للتخلص من رائحة العادم داخل السيارة :
1- فحص نظام العادم بشكل دوري من قبل الفني المتخصص.
2- إصلاح مكونات نظام العادم التالفة.
3- فحص محرك السيارة وجميع مكوناته.
4- تنظيف فلتر الهواء.
5- فحص نظام إعادة تدوير غازات العادم .
6- تنظيف فلتر الهواء الداخلي.
7- التأكد من عمل مروحة التهوية بشكل سليم.
8- تجنب قيادة السيارة على الطرق الوعرة.
9- عدم تحميل السيارة بأوزان ثقيلة.
10- استخدام نوعية جيدة من الوقود.