هل للملابس دور عند وقوع الحوادث القاتلة بالسيارات.. تفاصيل

الملابس تؤثر على طريقة الجلوس الآمنة في السيارة، وبالتالي يجب عدم ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة عند قيادة السيارة وذلك لان ارتداء الجواكت الشتوي الثقيلة تحد من حرية حركة قائد السيارة.

هل للملابس دور عند وقوع الحوادث القاتلة بالسيارات

وبالتالي فإن الملابس الشتوية الثقيلة لا تسمح لـ سائق السيارة من التصرف بسرعة في بعض المواقف الحرجة، بالإضافة الي أنه لا يمكن ربط حزام الأمان بصورة جيدة عند ارتداء الجواكت الشتوية، ويجب عدم ارتداء الأطفال للجواكت الشتوية الثقيلة عند ربط حزام الأمان بالمقاعد الخلفية .

- وضعية الجلوس الصحيحة :

هل للملابس دور عند وقوع الحوادث القاتلة بالسيارات

عند الجلوس بالسيارة يجب الجلوس إلى الخلف حيث يستند الجسم على مسند الظهر بشكل كامل، ويجب عدم فرد الركبة تماما عند الضغط على الدواسات، ويجب الابتعاد عن ضغط الحافة الأمامية للمقعد على الفخذين.

هل للملابس دور عند وقوع الحوادث القاتلة بالسيارات

ويجب ان يكون ارتفاع مسند الظهر في وضع قائم ، ويجب ترك مسافة تصل الي 25 سم بين الوسادة الهوائية الموجودة في المقود والجزء العلوي من جسم السائق.

بالاضافة الي ضبط المقود بحيث تكون أكتاف السائق مستندة على مسند الظهر، ولا يضطر للتحرك حتى مع مناورات القيادة المفاجئة.

هل للملابس دور عند وقوع الحوادث القاتلة بالسيارات

كما ان القيادة بدون ألم ينتج من الجلوس علي مقاعد السيارة تساعد السائق على التركيز في الرحلات الطويلة، وبالتالي يجب باستعمال دعامة الفقرات القطنية أسفل الظهر .