سعر شيفروليه كابتيفا الفيس ليفت الجديد بمصر

سوق السيارات المصري يتوافر به الكثير من طرازات السيارات الجديدة ، وتوافره تلك الإصدارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مبسوق، وتلك الزيادة تعود الي الأحداث التي مر بها قطاع صناعة السيارات العالمي ، وكان من نتائجها عدم توافر السيارات لدي الوكلاء والموزعين واذا تم تواجدها يتم بيعها بأسعار مرتفعة عن السعر الأصلي " أوفر برايس " .

أسعار شيفروليه كابتيفا الفيس ليفت بعد زيادات شهر فبراير الأخيرة

- محرك شيفروليه كابتيفا الفيس ليفت :

أسعار شيفروليه كابتيفا الفيس ليفت بعد زيادات شهر فبراير الأخيرة

عزم دوران شيفروليه كابتيفا الفيس ليفت موديل 2024 يصل الي 230 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 52 لتر، وتمتلك محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 148 حصان، وتحتاج الي 7.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك من فئة CVT .

- أبعاد شيفروليه كابتيفا موديل 2024 :

أسعار شيفروليه كابتيفا الفيس ليفت بعد زيادات شهر فبراير الأخيرة

تتوافر سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4655 مم، وعرض 1835 مم، وارتفاع 1835 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2750 مم .

- وسائل السلامة بـ شيفروليه كابتيفا الفيس ليفت :

أسعار شيفروليه كابتيفا الفيس ليفت بعد زيادات شهر فبراير الأخيرة

زودت سيارة شيفروليه كابتيفا الفيس ليفت موديل 2024 بالعديد من وسائل السلامة منها، حساسات للركن، ووسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكترونى، وESP، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة .

- أسعار شيفروليه كابتيفا الفيس ليفت بعد زيادات شهر فبراير الأخيرة :

أسعار شيفروليه كابتيفا الفيس ليفت بعد زيادات شهر فبراير الأخيرة

الفئة الأولي من سيارة شيفروليه كابتيفا الفيس ليفت موديل 2024 تباع بسعر جديد يصل الي مليون و 730 ألف جنيه، بدلا من مليون و 630 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 100 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيفروليه كابتيفا الفيس ليفت موديل 2024 تصل الي السوق المصري بسعر مليون و 790 ألف جنيهن بدلا من مليون و 690 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 100 ألف جنيه .