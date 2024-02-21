سعر شيفروليه كابتيفا الفيس ليفت الجديد بمصر

سوق السيارات المصري يتوافر به الكثير من طرازات السيارات الجديدة ، وتوافره تلك الإصدارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مبسوق، وتلك الزيادة تعود الي الأحداث التي مر بها قطاع صناعة السيارات العالمي ، وكان من نتائجها عدم توافر السيارات لدي الوكلاء والموزعين واذا تم تواجدها يتم بيعها بأسعار مرتفعة عن السعر الأصلي " أوفر برايس " .
- محرك شيفروليه كابتيفا الفيس ليفت :
عزم دوران شيفروليه كابتيفا الفيس ليفت موديل 2024 يصل الي 230 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 52 لتر، وتمتلك محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 148 حصان، وتحتاج الي 7.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك من فئة CVT .
- أبعاد شيفروليه كابتيفا موديل 2024 :
تتوافر سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4655 مم، وعرض 1835 مم، وارتفاع 1835 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2750 مم .
- وسائل السلامة بـ شيفروليه كابتيفا الفيس ليفت :
زودت سيارة شيفروليه كابتيفا الفيس ليفت موديل 2024 بالعديد من وسائل السلامة منها، حساسات للركن، ووسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكترونى، وESP، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة .
- أسعار شيفروليه كابتيفا الفيس ليفت بعد زيادات شهر فبراير الأخيرة :
الفئة الأولي من سيارة شيفروليه كابتيفا الفيس ليفت موديل 2024 تباع بسعر جديد يصل الي مليون و 730 ألف جنيه، بدلا من مليون و 630 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 100 ألف جنيه .
الفئة الثانية من سيارة شيفروليه كابتيفا الفيس ليفت موديل 2024 تصل الي السوق المصري بسعر مليون و 790 ألف جنيهن بدلا من مليون و 690 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 100 ألف جنيه .