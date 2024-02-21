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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مرسيدس GT 63S e الهجين من برابوس | صور

مرسيدس GT 63S e
مرسيدس GT 63S e الهجين من برابوس

أعلنت شركة برابوس الألمانية عن سياراتها الجديدة مرسيدس GT 63S e-Performance الهجين، واطلق عليها اسم Rocket 1000 الجديدة بعد التعديل ، وتنتمي السيارة لفئة السيارات السيدان الفاخرة .

 مرسيدس GT 63S e الهجين من برابوس

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- محرك Rocket 1000 الجديدة :

حصلت سيارة مرسيدس GT 63S e-Performance الهجين المعدلة علي قوة تصل الي 735 كيلووات، أي ما يعادل 1000 حصان، وتخرج عزم دوران يصل الي 1620 نيوتن/متر .

 مرسيدس GT 63S e الهجين من برابوس

تتسارع سيارة مرسيدس GT 63S e-Performance الهجين المعدلة من الصفر وصولا الي 100 كم/ساعة في 2.6 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 316 كم/ساعة .

- مواصفات Rocket 1000 الجديدة :

 مرسيدس GT 63S e الهجين من برابوس

تمتلك سيارة  مرسيدس GT 63S e-Performance الهجين مجموعة تعليق، وبها عجلات ومكابح معدلة ، بالإضافة الي ان جسم السيارة تم تزويده بالكربون، والمقصورة الداخلية بها فرش  من الجلد الفاخر.

- سعر  Rocket 1000 المعدلة الجديدة :

 مرسيدس GT 63S e الهجين من برابوس

الجدير بالذكر ان سيارة  Rocket 1000 الجديدة لن يتوافر منها الا 25 سيارة فقط ، وسيتم بيع السيارة الواحدة بسعر 500 ألف يورو ، أي ما يعادل 16 مليون و 700 ألف جنيه تقريباً .

شركة برابوس الالمانية برابوس الألمانية مرسيدس GT 63S e-Performance GT 63S e-Performance الهجين مرسيدس GT 63S e-Performance الهجين Rocket 1000

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