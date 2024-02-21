مرسيدس GT 63S e الهجين من برابوس | صور

أعلنت شركة برابوس الألمانية عن سياراتها الجديدة مرسيدس GT 63S e-Performance الهجين، واطلق عليها اسم Rocket 1000 الجديدة بعد التعديل ، وتنتمي السيارة لفئة السيارات السيدان الفاخرة .

مرسيدس GT 63S e الهجين من برابوس

- محرك Rocket 1000 الجديدة :

حصلت سيارة مرسيدس GT 63S e-Performance الهجين المعدلة علي قوة تصل الي 735 كيلووات، أي ما يعادل 1000 حصان، وتخرج عزم دوران يصل الي 1620 نيوتن/متر .

مرسيدس GT 63S e الهجين من برابوس

تتسارع سيارة مرسيدس GT 63S e-Performance الهجين المعدلة من الصفر وصولا الي 100 كم/ساعة في 2.6 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 316 كم/ساعة .

- مواصفات Rocket 1000 الجديدة :

مرسيدس GT 63S e الهجين من برابوس

تمتلك سيارة مرسيدس GT 63S e-Performance الهجين مجموعة تعليق، وبها عجلات ومكابح معدلة ، بالإضافة الي ان جسم السيارة تم تزويده بالكربون، والمقصورة الداخلية بها فرش من الجلد الفاخر.

- سعر Rocket 1000 المعدلة الجديدة :

مرسيدس GT 63S e الهجين من برابوس

الجدير بالذكر ان سيارة Rocket 1000 الجديدة لن يتوافر منها الا 25 سيارة فقط ، وسيتم بيع السيارة الواحدة بسعر 500 ألف يورو ، أي ما يعادل 16 مليون و 700 ألف جنيه تقريباً .