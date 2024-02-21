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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث إصدارات مازيراتي تباع بالسوق المصري بهذا السعر

سعر مازيراتي جريكالي
سعر مازيراتي جريكالي 2023 بالسوق المصري رغم زيادات 2024

سوق السيارات المصري يضم باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة، ويظهر بالسوق المصري عدد كبير من الإصدارات الجديدة، وذلك من اجل تلبية احتياجات المواطنين في الحصول علي سيارات ذات مميزات متطورة، ومن ضمن السيارات المطروحة بالسوق المصري مازيراتي جريكالي.

سعر مازيراتي جريكالي موديل 2023 بالسوق المصري رغم زيادات 2024 

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- محرك مازيراتي جريكالي الـ SUV :

سعر مازيراتي جريكالي موديل 2023 بالسوق المصري رغم زيادات 2024 

تتسارع مازيراتي جريكالي موديل 2023 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 5.4 ثانية، وتحصل علي قوتها من محرك 4 سلندر سعه 2000 سي سي تيربو، وتصل سرعة جريكالي القصوى الي 240 كم/ساعة ، وتنتج قوة 330 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 8 سرعات.

- أبعاد مازيراتي جريكالي الجديدة :

سعر مازيراتي جريكالي موديل 2023 بالسوق المصري رغم زيادات 2024 

تأتي مازيراتي جريكالي الجديدة  بالسوق المصري بطول 4846 مم، وعرض 1948 مم، وارتفاع 1670 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2901 مم .

- وسائل السلامة بـ مازيراتي جريكالي :

سعر مازيراتي جريكالي موديل 2023 بالسوق المصري رغم زيادات 2024 

زودت سيارة مازيراتي جريكالي موديل 2023 الجديدة بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، حساسات للركن، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وESP، ووسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS .

- سعر مازيراتي جريكالي موديل 2023 بالسوق المصري رغم زيادات 2024 :

سعر مازيراتي جريكالي موديل 2023 بالسوق المصري رغم زيادات 2024 

الفئة الأولي من سيارة مازيراتي جريكالي موديل 2023 تباع بسعر 3 مليون و850 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة مازيراتي جريكالي موديل 2023 تتوافر بسعر 4 مليون و350 ألف جنيه.

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