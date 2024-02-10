أسعار جيلي كول راي 2024 الجديدة في مصر .. صور

شهدت السيارة جيلي كول راي موديل 2024 "فيس ليفت"، زيادة سعرية جديدة داخل السوق المصري، حيث ارتفعت أسعار الفئة الأولى من تلك النسخة بقيمة قدرها 160 ألف جنيه، و165 ألف جنيه للفئة الثانية، بينما ارتفعت اسعار الفئة الثالثة بقيمة بلغت 190 ألف جنيه، و200 ألف جنيه زيادة في أسعار الفئة الرابعة كاملة التجهيزات.

ويقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة جيلي كول راي 2024 "فيس ليفت" بعد زيادات فبراير، مع عرض أبرز المواصفات الفنية.

القدرات الفنية للسيارة جيلي كول راي موديل 2024 "فيس ليفت"

محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر.

سعة 1500 cc "تيربو".

القوة الإجمالية 174 حصان.

عزم الدوران 290 نيوتن متر.

السرعة القصوى 195 كيلومتر في الساعة.

جيلي كول راي 2024 "فيس ليفت"

وقت التسارع 7.6 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/س.

ناقل سرعات 7 غيار "أوتوماتيك".

نوع الجر "أمامي".

استهلاك وقود بنسبة 5.8 لتر لكل 100 كم.

جيلي كول راي 2024 "فيس ليفت"

الأسعار الرسمية للسيارة أسعار جيلي كول راي موديل 2024 "فيس ليفت" في مصر

الفئة الأولى موديل 2024 بسعر مليون و249 ألف و900 جنيه بدلاً من مليون و89 ألف و900 جنيه.

الفئة الثانية موديل 2024 بسعر مليون و329 ألف جنيه بدلاً من مليون و164 ألف و900 جنيه.

الفئة الثالثة موديل 2024 بسعر مليون و479 ألف و900 جنيه بدلاً من مليون و289 ألف و900 جنيه.

الفئة الرابعة موديل 2024 بسعر مليون و519 ألف و900 جنيه بدلاً من مليون و319 ألف و900 جنيه.