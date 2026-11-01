قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الإيراني: أي حرب جديدة قد تمتد إلى ما وراء الشرق الأوسط
القائمة العربية المشتركة ترفض شروط آيزنكوت الأربعة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية
مستشار الرئيس الروسي: إذا كان زيلينسكي مهتماً جداً بإجراء محادثة مع بوتين فليأتِ
200 معتقل في ألمانيا.. احتجاجات الشباب تتحول إلى اشتباكات عنيفة وسرقة أسلحة
الإفتاء تحسم الجدل حول اتفاق الزوجين على كون مُقدّم الصداق ومؤخَّره بـ «عُملة رقمية»
تجارة مخدرات .. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسل 120 مليون جنيه
مصطفى كامل يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان محمد الحلو بعد خضوعه لعملية جراحية
مسؤل ألماني: مصر تمتلك فرصا مهمة لتعزيز التصنيع والاندماج في الاقتصاد العالمي
هتلعب هتقبض.. سيد عبد الحفيظ يفرض سياسة جديدة داخل الأهلي
زعيم الديمقراطيين الإسرائيليين يحذر: نتنياهو سيستخدم هجوماً جديداً على إيران للبقاء في السلطة
الرئيس السيسي: المواطن سيظل محور اهتمامنا والغاية الأساسية من إقامة منتدى مصر
شبورة صباحية وأجواء حارة نهارًا.. كيف تستعد الأسرة لتقلبات الطقس مع بداية نوفمبر؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شركات السياحة: التحول للنقل المستدام أولوية.. ومواكبة التطورات العالمية يرتقي بالجودة السياحية

مهند فليفل رئيس لجنة النقل السياحى
مهند فليفل رئيس لجنة النقل السياحى
محمد الاسكندرانى

تلقي الدكتور نادر الببلاوي رئيس غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة تقريرا مهما من مهند فليفل عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة النقل السياحى والليموزين بالغرفة، يدور التقرير حول آليات تعزيز جهود تطوير منظومة النقل السياحي في مصر، ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية في مجالات المركبات الحديثة والسلامة والتتبع الذكي والوقود المستدام، بما يدعم كفاءة خدمات النقل المقدمة للسائحين ويرتقي بمستوى الخدمة بالقطاع السياحي.

لجنة النقل السياحى 


واستعرض مهند فليفل كذلك خلال التقرير نتائج مشاركته في عدد من المعارض والفعاليات الدولية المتخصصة في صناعة السيارات والنقل مؤخرا، من بينها معرض هانوفر الدولي لصناعة السيارات، إلى جانب زيارات ومعاينات مهنية شملت مصانع ومعارض متخصصة في أوروبا.


كما تضمن التقرير رصدًا للتطورات في صناعة المركبات وتقنيات النقل، مع التوجه إلى إعداد تقارير متخصصة حول مستقبل الوقود والوقود المستدام، وإمكانية استخدام البطاريات الكهربائية في وسائل النقل التشاركي، بما يشمل الأتوبيسات والميني باص والميكروباص والفان.


خطوة نحو النقل الذكي

وأكد مهند فليفل  رئيس لجنة النقل السياحى والليموزين بالغرفة أن الرؤية التي قدمها إلى مجلس إدارة الغرفة من خلال التقرير تؤكد أهمية تطوير النقل السياحي باعتباره منظومة متكاملة لا تقتصر على تحديث المركبات وحدها، وإنما تشمل كذلك معايير الانبعاثات وكفاءة التشغيل وتقنيات السلامة وأنظمة التتبع والاتصالات، والبنية التحتية اللازمة لتشغيل وسائل النقل الحديثة.


وأضاف أن الرؤية تؤكد كذلك أهمية التدرج في تحديث أسطول المركبات، بما يتناسب مع الإمكانات الفنية والتشغيلية المتاحة، مع العمل على رفع كفاءة المركبات والانتقال إلى مستويات أحدث من معايير الانبعاثات، باعتبار ذلك خطوة تمهيدية للاستفادة من تطبيقات النقل الذكي والتكنولوجيات الحديثة.


مسارات للمستقبل

وأوضح مهند فليفل أن محاور الدراسة تشمل مستقبل استخدام الوقود المستدام والبدائل الأقل تأثيرًا على البيئة، إلى جانب بحث فرص الاستفادة من المركبات الكهربائية وتقنيات خلايا الوقود الهيدروجينية، وفقًا لاحتياجات سوق النقل السياحي ومدى توافر مقومات التشغيل.


كما تبرز هذه التوجهات أهمية الاستثمار في البنية التحتية للاتصالات ومراكز البيانات ومحطات الطاقة المتجددة، بما يتيح التوسع مستقبلًا في استخدام تقنيات النقل المتطورة، ويعزز فرص التحول التدريجي إلى وسائل نقل أكثر كفاءة واستدامة.

السلامة والتتبع الحديث


وأشار إلى أن التقرير يتضمن دراسة تقنيات السلامة في وسائل النقل، والأجيال الحديثة من أجهزة التتبع المعتمدة على أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية GNSS، إلى جانب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخاصة بالمركبات المعروفة باسم Telematics.


وتستهدف هذه الدراسة التعرف على الإمكانات التي تتيحها التقنيات الحديثة في متابعة المركبات وتحسين إدارة الأساطيل ورفع مستويات السلامة، مع تقييم متطلبات تطبيقها في السوق المصري من حيث تجهيزات المركبات والبنية التحتية للاتصالات.


ومن المنتظر أن تسهم مخرجات هذه التقارير في إثراء النقاش حول إعداد رؤية متخصصة لتطوير المركبات السياحية في مصر، بما يواكب المتغيرات العالمية في صناعة النقل، ويراعي في الوقت نفسه احتياجات الشركات العاملة بالقطاع وإمكانات التطبيق الفعلي.

غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة النقل السياحى الليموزين النقل السياحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بدءًا من اليوم.. قرار جمهوري بتفويض وزير الدفاع في اختصاصات الرئيس بشأن التعبئة العامة

حمزة عبدالكريم

غضب جماهير برشلونة من هانز فليك بسبب حمزة عبدالكريم بعد سداسية ألافيس

الدولار

صعد 7.1%.. مفاجأة في سعر الدولار مستهل تعاملات اليوم في البنوك

عداد الكهرباء

تخفيض الكهرباء 30%.. شرط مهم قبل شحن كارت العداد الكودي

علياء قمرون

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط علياء قمرون بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

الذهب

انهيار جديد في أسعار الذهب.. والجرام يخسر 280 جنيها دفعة واحدة

نسمة عثمان

الحياة فرصة.. صاحبة فيديو الانفصال عن زوجها وطردها من منزلها بأمريكا: اتعلمت اللغة وأسست شركتي.. شاهد

يورتشيتش

بعد رحيله عن بيراميدز.. يورتشيتش يكشف وجهته المقبلة وشرطه للعودة إلى مصر

ترشيحاتنا

الكرواتي تين يدفاي

ضربة قوية للشباب السعودي.. تين يدفاي يتعرض لقطع في الرباط الصليبي بعد الفوز على الأهلي

برشلونة

توني فريشا يدافع عن برشلونة بعد خسارتي باريس وريال مدريد: لا داعي لإعلان حالة الطوارئ

محمد صلاح

طرابزون سبور يفاجئ جماهيره بمنتجات جديدة تحمل اسم محمد صلاح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد