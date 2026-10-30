سياحة الإسكندرية: دعم الجهود التي تسهم في إبراز الهوية الحضارية والثقافية

أكدت رئيس الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية الدكتورة إيمان شرف، دعم الجهود التي تسهم في إبراز الهوية الحضارية للإسكندرية والتعريف بثرائها التاريخي والثقافي وتنوع تجاربها السياحية.

وأشارت الدكتورة إيمان شرف - خلال مشاركة هيئة تنشط السياحة بالاسكندرية في الدورة الـ34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بأوبرا الإسكندرية - إلى أهمية المشاركة في الفعاليات الثقافية والفنية؛ لتعزيز مكانة الإسكندرية كوجهة للسياحة الثقافية.

يذكر أن الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية شاركت خلال فترة المهرجان بجناح سياحي مميز ضم مجموعة متنوعة من البروشورات والأدلة السياحية وخريطة الإسكندرية؛ لتوزيعها على جمهور الأوبرا خلال الحفلات، بهدف التعريف بأبرز المعالم والمقومات السياحية والتاريخية والثقافية التي تزخر بها المدينة، بما يعزز التكامل بين الفعاليات الفنية والترويج السياحي.

وكانت الدورة الرابعة والثلاثين للمهرجان قد حملت اسم أمير الغناء العربي الراحل الفنان هاني شاكر، تقديراً لمسيرته الفنية وإسهاماته البارزة في إثراء الأغنية العربية، حيث شهدت فعاليات المهرجان لفتات وفاء وتقدير لذكراه، تمثلت في توجيه رسائل تقدير لمسيرته، وتقديم نخبة من النجوم باقة من أشهر أغانيه، إلى جانب إهداء المطربة نيفين رجب أغنية خاصة لروحه، فضلًا عن تكريم اسمه خلال حفل الافتتاح بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية وتسليم أرملته درع الدورة الرابعة والثلاثين.