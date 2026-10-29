شريف فتحي يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار

ترأس، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

وتم خلال الاجتماع التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.

واستعرض الدكتور شريف جمال عبد الجواد أمين عام الصندوق، الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال، والتي تستهدف دعم جهود الصندوق في تحقيق أهدافه، ومن بينها عدد من الموضوعات المُتعلقة بزيادة بعض المساهمات المالية للصندوق، بما يُسهم في استثمار وتنمية موارده وتعظيم الاستفادة منها، ويعزز قدرته على القيام بدوره في دعم الأنشطة والأعمال المرتبطة بجهود تطوير قطاعي السياحة والآثار، وذلك في إطار الاختصاصات المنوطة بالصندوق.