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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نيسان سنترا 2018 "أعلى فئة" وبهذا السعر

نيسان سنترا 2018
نيسان سنترا 2018

تعتبر السيارة نيسان سنترا من أبرز طرازات السيدان المقدمة بالسوق المصري، بجانب قرينتها الصغرى صني، وظهرت إحدى سيارات "سنترا" للبيع على الانترنت، بواسطة احدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال، وهي بحالة الفبريكا بالكامل، مع بيعها تحت حالة المستعمل.

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نيسان سنترا 2018 

حيث قطعت السيارة نيسان سنترا التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، مسافة إجمالية قدرها 85 ألف كيلومترًا، مع انتمئاها لموديلات 2018، ضمن اصدارات الفئة عالية التجهيزات، والتي تضم "بصمة" لسهولة فتح وغلق السيارة، وزر تشغيل وايقاف المحرك، مع باقة من التقنيات الاخرى.

نيسان سنترا 2018 

وتضم السيارة نيسان سنترا 2018 مرايات كهربائية جانبية، حساسات ركن خلفية، جنوط رياضية، وسائد هوائية بعدد 2، نوافذ كهرباية أمامية وخلفية، مشغل اسطوانات، نظام صوتي ترفيهي، مدخل AUX وUSB، مصابيح ضباب، اشارات ضوئية جانبية بالمرايات، عجلة قيادة مالتي فانكشن.

نيسان سنترا 2018 

تعتمد السيارة نيسان سنترا فنيًا على محرك 1600 سي سي 4 سلندر، يستطيع إنتاج قوة قدرها 118 حصانا و154 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع سرعة قصوى تصل لـ 180 كم/ساعة، بينما تستمد اوامر الحركة من علبة تروس أوتوماتيكية الاداء CVT "دفع أمامي"، ووقت للتسارع يقدر بـ 8.9 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة.

نيسان سنترا 2018 

سعر السيارة نيسان سنترا 2018 "اعلى فئة"

 

تباع السيارة نيسان سنترا موديل 2018 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بعد ظهورها على الانترنت بواسطة احدى الصفحات المتخصصة الكترونيًا في هذا المجال، بسعر 720 ألف جنيه.

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