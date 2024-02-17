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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ارخص سيارة رياضية من "بيجو" موديل 2024 .. أعرف سعرها الآن

بيجو 2008 فيس ليفت
بيجو 2008 "فيس ليفت" موديل 2024

تقدم شركة بيجو عملاقة تصنيع السيارات الفرنسية، عددا كبيرا من السيارات المتنوعة بالسوق المصري، ومنها النسخة 2008 "فيس ليفت"، التي شهدت زيادة رسمية قدرها 380 ألف جنيه، شملت جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة محليًا، وعلى الرغم من هذه الزيادة تعتبر تلك النسخة هي ارخص سيارة رياضية تقدمها بيجو في مصر.

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ويقدم موقع "صدى البلد" الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة بيجو 2008 "فيس ليفت" موديل 2024 بعد زيادات فبراير، بالاضافة إلى استعراض أبرز مواصفاتها الفنية.

بيجو 2008 "فيس ليفت" موديل 2024

مواصفات السيارة بيجو 2008 "فيس ليفت" موديل 2024

  • تستخدم السيارة محرك تيربو سعة 1200 سي سي.
  • العزم الاقصى للدوران 230 نيوتن متر.
  • القوة الاجمالية للمحرك 130 حصانا.
  • ناقل السرعات أوتوماتيك 6 غيار.
  • وقت التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة يبلغ 9.3 ثانية.
بيجو 2008 "فيس ليفت" موديل 2024

ابعاد السيارة بيجو 2008 "فيس ليفت" موديل 2024

  • الطول 4300 مم.
  • العرض 1815 مم.
  • الارتفاع 1530 مم.
  • طول قاعدة العجلات 2605 مم.
  • الخلوص الأرضي 160 مم.
  • مساحة التخزين الخلفية 434 لتر.
  • خزان وقود سعة 44 لتر.
بيجو 2008 "فيس ليفت" موديل 2024

أسعار السيارة بيجو 2008 "فيس ليفت" موديل 2024 الرسمية بعد زيادات فبراير الجديدة 

الفئة ALLURE موديل 2024 بسعر مليون و979 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و599 ألف و990 جنيه.

الفئة GT موديل 2024 بسعر 2 مليون و99 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و719 ألف و990 جنيه.

بيجو 2008 "فيس ليفت" موديل 2024
بيجو اخبار العراق موديل 2024 فيس ليفت أسعار السيارة بيجو 2008

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