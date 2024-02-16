الأسعار الجديدة لـ بيجو 3008 موديل 2024 في مصر

شهدت السيارة بيجو 3008 موديل 2024، زيادة سعرية جديدة داخل السوق المحلي، وقدرها 500 ألف جنيه، شملت جميع الفئات المطروحة في مصر من تلك النسخة، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، ليبدأ سعرها الرسمي من 2 مليون و409.990 جنيه.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة بيجو 3008 موديل 2024 بعد زيادات فبراير، بالاضافة إلى عرض ابرز مواصفاتها الفنية.

بيجو 3008 موديل 2024

القدرات الفنية للسيارة بيجو 3008 موديل 2024

تعتمد السيارة بيجو 3008 موديل 2024 على ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار، متصل بمحرك 1600 سي سي "تيربو"، 4 سلندر، بقوة 165 حصانا و240 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بينما تستطيع السيارة التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 8.9 ثانية، و5.7 لتر من الوقود عند خوض مسافة قدرها 100 كيلومتر.

بيجو 3008 موديل 2024

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة بيجو 3008 موديل 2024 في مصر بعد زيادات فبراير

الفئة الأولى بيجو 3008 موديل 2024 بسعر 2 مليون و 409 و990 ألف جنيه بدلاً من مليون و909 و990 ألف جنيه.

الفئة الثانية بيجو 3008 موديل 2024 بسعر 2 مليون 549 ألف و990 جنيه بدلاً من 2 مليون و49 ألف و990 جنيه.

الفئة الثالثة بيجو 3008 موديل 2024 بسعر 2 مليون و719 ألف و990 جنيه بدلاً من 2 مليون و219 ألف و990 جنيه.

الفئة الرابعة بيجو 3008 موديل 2024 بسعر 2 مليون و 729 ألف و990 جنيه بدلاً من 2 مليون و و229 ألف و990 جنيه.