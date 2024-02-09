أسعار بيجو 3008 موديل 2024 بالسوق المصري

تعتبر السيارة 3008 موديل 2024، من أشهر إصدارات العلامة التجارية الفرنسية "بيجو"، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية من فئة الـ SUV، حيث تقدم محليًا من خلال 4 فئات، وبأسعار رسمية تبدأ من 1,909,990 جنيه.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الاسعار الرسمية ومواصفات السيارة بيجو 3008 موديل 2024 بالسوق المصري.

بيجو 3008 موديل 2024

تأتي السيارة بيجو 3008 موديل 2024 عبر باقة من التجهيزات بحسب الفئات المطروحة ومنها، فتحة سقف بانوراما، رصد النقاط العمياء، تحديد المسارات، مرايات كهربائية جانبية، حساسات ركن خلفية وأمامية، كاميرا، نظام متابعة ضغط الاطارات، منظومة الوسائد الهوائية للفرامل.

بيجو 3008 موديل 2024

كما تأتي السيارة بيجو 3008 موديل 2024 بمنظومة مكابح عالية الأداء، وأدوات مساعدة قائد المركبة، وفرامل يد كهربائية، بالاضافة إلى قفل مركزي، ريموت تحكم، زر تشغيل وايقاف المحرك، بصمة لتسهيل فتح وغلق السيارة، مثبت سرعة، نظام الثبات الالكتروني.

بيجو 3008 موديل 2024

وتعمل السيارة بيجو 3008 موديل 2024 بمحرك رباعي الاسطوانات، 1600 سي سي "تيربو"، متصل بناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار، بالاضافة إلى قوة إجمالية قدرها 165 حصانا و240 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع سرعة قصوى تصل لـ 206 كيلومتر، وزمن تسارع مدته 8.9 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة.

بيجو 3008 موديل 2024

أسعار بيجو 3008 موديل 2024 الرسمية في مصر

الفئة الأولى ACTIVE PACK بيجو 3008 موديل 2024 بسعر رسمي يبلغ 1,909,990 جنيه.

الفئة الثانية ALLURE PACK بيجو 3008 موديل 2024 بسعر رسمي يبلغ 2,049,990 جنيه.

الفئة الثالثة GT بيجو 3008 موديل 2024 بسعر رسمي يبلغ 2,219,990 جنيه.

الفئة الرابعة AT GT RED INTERIOR بيجو 3008 موديل 2024 بسعر رسمي يبلغ 2,229,990 جنيه.