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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص "كروس أوفر" تقدمها ستروين في مصر .. كم سعرها؟

ستروين C3 اير كروس
ستروين C3 اير كروس موديل 2024

شهدت السيارة ستروين C3 اير كروس موديل 2024، زيادة سعرية جديدة داخل السوق المحلي، حيث ارتفعت اسعار الفئة الأولى بقيمة قدرها 216 ألف جنيه، و241 ألف جنيه زيادة في أسعار الفئة الثانية، وعلى الرغمن من تلك الزيادات الرسمية، تبقى هذه النسخة هي ارخص سيارة تحمل شعار العلامة الفرنسية "ستروين" عن فئة السيارات الرياضية في مصر.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الأسعار الرسمية للسيارة ستروين C3 اير كروس موديل 2024 في السوق المصري، بعد زيادات فبراير الجديدة.

ستروين C3 اير كروس موديل 2024

ستروين C3 اير كروس موديل 2024 

 

تعتمد السيارة ستروين C3 اير كروس موديل 2024 على ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1200 سي سي تيربو، بقوة إجمالية بلغت 110 حصانا، و205 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

ستروين C3 اير كروس موديل 2024

وتصل السرعة القصوى للسيارة ستروين C3 اير كروس موديل 2024 إلى 183 كيلومتر في الساعة، بينما تستغرق 10.6 ثانية وصولاً من وضع الثبات 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، مع استهلاك للوقود بنسبة 5.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

ستروين C3 اير كروس موديل 2024

الأسعار الرسمية للسيارة ستروين C3 اير كروس موديل 2024 في مصر بعد زيادات فبراير

 

الفئة الأولى ستروين C3 اير كروس موديل 2024 بسعر مليون و440 ألف بدلاً من مليون و224 ألف، بزيادة سعرية إجمالية بلغت 216 ألف جنيه.

الفئة الثانية ستروين C3 اير كروس موديل 2024 بسعر مليون و610 ألف جنيه بدلاً من مليون و369 ألف جنيه، بزيادة سعرية قدرها 241 ألف جنيه.

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