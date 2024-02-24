سعر ارخص سيارة "أوتوماتيك" موديل 2024 في مصر

يضم السوق المصري عدد كبير من موديلات 2024، ومنها النسخة بي واي دي التي تنتمي إلى عائلة السيدان، وتعد هي ارخص نسخة بين طرازات الصانع الصيني والمطروحة للبيع في مصر، مع تقديمها محليًا عبر فئتين من التجهيزات الأولى بناقل سرعات مانيوال، والثانية بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء.

وظهرت السيارة بي واي دي موديل 2024، للبيع على الانترنت عن طريق احدى المنصات المتخصصة في مجال السيارات، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 27 ألف كيلومتر فقط، مع احتفاظها بحالة الفبريكا من الداخل والخارج.

بي واي دي موديل 2024

وتأتي السيارة بي واي دي موديل 2024 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بناقل سرعات أوتوماتيك ضمن اصدارات الفئة الثانية، مع باقة من التجهيزات منها جنوط رياضية، مقاعد وارضية من الجلد، مكيف هواء، زجاج كهربائية لجميع النوافذ، مسند يد، نظام صوتي ترفيهي، مدخل AUX وUSB.

بي واي دي موديل 2024

وتحتوي السيارة بي واي دي موديل 2024 على مرايات جانبية كهربائية مدعومة باشارات ضوئية، ووسائد هوائية للحماية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، مع وسائد هوائية للحماية AIRBAGS بعدد 2.

بي واي دي موديل 2024

تعتمد السيارة بي واي دي موديل 2024 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يمكنه انتاج قوة إجمالية قدرها 108 حصان و145 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ابعاد خارجية بلغت 4533 مم للطول الكلي، و1705 مم للعرض.

سعر السيارة بي واي دي موديل 2024

ظهرت السيارة بي واي دي موديل 2024 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، للبيع على الانترنت بسعر يبلغ 690 ألف جنيه.