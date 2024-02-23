جيلي اوكافانجو 2024 سيارة عائلية وبسعر جديد.. اعرف المواصفات

واصلت قائمة سيارات جيلي الصينية ارتفاعها من جديد خلال فبراير الجاري، وشملت الزيادات الجديدة النسخة "اوكافانجو" موديل 2024 العائلية ذات الـ 7 مقاعد، والتي تقدم عبر فئة واحدة من التجهيزات، مع زيادة سعرية بلغت 280 ألف جنيه.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الأسعار الرسمية للسيارة جيلي اوكافانجو موديل 2024 في السوق المصري بعد زيادات فبراير الجديدة، وابرز التجهيزات والمواصفات.

جيلي اوكافانجو موديل 2024

مواصفات السيارة سعر جيلي اوكافانجو موديل 2024

تعتمد السيارة جيلي اوكافانجو موديل 2024 على ناقل سرعات أوتوماتيك DCT مكون من 7 نقلات، ومتصل بمحرك 1500 سي سي "تيربو"، بنظام هايبرد 48 فولت، بقوة إجمالية قدرها 130 حصان عند 5500 دورة في الدقيقة، و255 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران عند 1500 و4000 لفة في الدقيقة، وبقوة إجمالية عند استخدام تقنية هايبرد تصل إلى 190 حصانا، و300 نيوتن متر.

جيلي اوكافانجو موديل 2024

يبلغ متوسط استهلاك السيارة جيلي اوكافانجو موديل 2024 من الوقود نحو 6.6 لترات لكل 100 كيلومتر، ومن خلال القدرات الفنية التي تتمتع بها السيارة يمكنها الإنطلاق والتسارع من نقطة السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 11 ثانية.

جيلي اوكافانجو موديل 2024

ابعاد جيلي اوكافانجو موديل 2024

طول قاعدة العجلات 2815 مم.

طول السيارة 4835 مم.

عرض السيارة 1900 مم.

ارتفاع السيارة 1780 مم.

جيلي اوكافانجو موديل 2024

سعر السيارة جيلي اوكافانجو موديل 2024 في السوق المصري

تقدم السيارة جيلي اوكافانجو موديل 2024 في مصر، عبر فئة بريميوم مع زيادة قدرها 280 الف جنيه، ليصل سعرها الرسمي إلى مليون و879 ألف و900 جنيه بدلاً من مليون و599 ألف و900 جنيه.