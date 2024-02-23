ارتفاع مفاجئ في اسعار "بي واي دي" F3 .. تقترب من المليون

شهدت السيارة بي واي دي F3 موديل 2024، زيادة سعرية هي الاكبر منذ طرحها بالسوق المصري، حيث وصلت سعر الفئة عالية التجهيزات إلى 850 ألف جنيه، برزيادة إجمالية تراوحت بين 150 ألف و 170 ألف جنيه، وذلك عن جميع فئاتها المقدمة محليًا.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة بي واي دي F3، مع استعراض ابرز مواصفاتها الفنية.

بي واي دي F3 موديل 2024

مواصفات السيارة بي واي دي F3 موديل 2024

تعتمد السيارة بي واي دي F3 موديل 2024 على ناقل سرعات يدوي 5 غيار للفئة الاولى، واخر أوتوماتيكي الاداء للفئة الثانية، بينما تستمد قوتها من محرك 4 سلندر، سعة 1500 CC، يمكنه انتاج 108 حصان و145 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

بي واي دي F3 موديل 2024

وتقدم السيارة بي واي دي F3 موديل 2024 بعدد من التجهيزات منها، مكيف هواء، نظام ترفيهي صوتي، مدخل AUX وUSB، بالاضافة إلى زجاج كهربائي، سنتر لوك، مرايات كهربائية، انذار مانع للسرقة، عجلة قيادة باور ستيرنج، وسائد هوائية أمامية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.

بي واي دي F3 موديل 2024

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة بي واي دي F3 موديل 2024 بعد زيادات فبراير

الفئة الأولى مانيوال موديل 2024 بسعر 750 ألف جنيه بدلاً من 600 ألف جنيه، بإجمالي زيادة سعرية وصلت لـ 150 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل 2024 بسعر 850 ألف جنيه بدلاً من 680 ألف جنيه، بعد زيادة سعرية قدرها 170 ألف جنيه.