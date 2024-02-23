عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ارتفاع مفاجئ في اسعار "بي واي دي" F3 .. تقترب من المليون

بي واي دي F3 موديل
بي واي دي F3 موديل 2024

شهدت السيارة بي واي دي F3 موديل 2024، زيادة سعرية هي الاكبر منذ طرحها بالسوق المصري، حيث وصلت سعر الفئة عالية التجهيزات إلى 850 ألف جنيه، برزيادة إجمالية تراوحت بين 150 ألف و 170 ألف جنيه، وذلك عن جميع فئاتها المقدمة محليًا.

جيلي GX3 PRO "كسر زيرو" 2024 .. أرخص من سعرها الرسمي

أرخص سعر لـ ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 بعد الزيادة الجديدة

أرخص سيارة هاتشباك "زيرو" بعد الزيادة .. تباع بهذا السعر

ارخص سيارة رياضية من "بيجو" موديل 2024 .. أعرف سعرها الآن

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة بي واي دي F3، مع استعراض ابرز مواصفاتها الفنية.

بي واي دي F3 موديل 2024 

مواصفات السيارة بي واي دي F3 موديل 2024

 

تعتمد السيارة بي واي دي F3 موديل 2024 على ناقل سرعات يدوي 5 غيار للفئة الاولى، واخر أوتوماتيكي الاداء للفئة الثانية، بينما تستمد قوتها من محرك 4 سلندر، سعة 1500 CC، يمكنه انتاج 108 حصان و145 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

بي واي دي F3 موديل 2024 

وتقدم السيارة بي واي دي F3 موديل 2024 بعدد من التجهيزات منها، مكيف هواء، نظام ترفيهي صوتي، مدخل AUX وUSB، بالاضافة إلى زجاج كهربائي، سنتر لوك، مرايات كهربائية، انذار مانع للسرقة، عجلة قيادة باور ستيرنج، وسائد هوائية أمامية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.

بي واي دي F3 موديل 2024 

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة بي واي دي F3 موديل 2024 بعد زيادات فبراير

 

الفئة الأولى مانيوال موديل 2024 بسعر 750 ألف جنيه بدلاً من 600 ألف جنيه، بإجمالي زيادة سعرية وصلت لـ 150 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل 2024 بسعر 850 ألف جنيه بدلاً من 680 ألف جنيه، بعد زيادة سعرية قدرها 170 ألف جنيه.

بي واي دي F3 موديل 2024 
بى واى دى بى واى دى f3 أسعار بي واي دي F3 اسعار جديدة اسعار BYD

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صفقة من العيار الثقيل تحل أزمة الدولار|الحكومة تفرح الملايين.. وهذا سعر الأخضر رسميًا

الأعلى في مصر| شهادات بعائد يصل لــ 30%.. الشراء يبدأ من يوم الأحد المقبل

800 جنيه| تراجع أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 مفاجأة

نجم الزمالك يطير إلى الدورى السعودى بـ 8 ملايين دولار

انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 23-2-2024

42 مليار دولار| شريف حمودة يكشف تفاصيل الصفقة الكبرى: سوف تحل الأزمة الاقتصادية.. وبشرى قبل رمضان

بالأقدمية.. حقيقة سحب شارة قيادة منتخب مصر من محمد صلاح

19 مليون جنيه.. خبر صادم لتجار الدولار بالسوق الموازية

موضوعات متعلقة

جيلي GX3 PRO "كسر زيرو" 2024 .. أرخص من سعرها الرسمي

5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني.. أشهرها MG وشيري

أرخص سيارة 7 راكب من شيفروليه بالسوق المصري.. كم سعرها؟

كيا سبورتاج 2024 الفئة الثالثة "خليجي" للبيع بهذا السعر

الأسعار الجديدة لسيارات ميتسوبيشي في مصر .. صور

أصغر سيارة تقدمها ستروين في مصر .. اعرف سعرها الجديد

أركب مرسيدس GLC 300 موديل 2024 بحالة الزيرو .. اعرف سعرها

هيونداي فيرنا موديل 2012 للبيع بهذا السعر

ترشيحاتنا

التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام ميدياما

أرخص نيسان صني أوتوماتيك في مصر.. عرض مش هيتكرر تاني

محكوم عليها بالفشل.. تفاصيل خطة نتنياهو لليوم التالي للحرب في غزة

مناورة مفضوحة.. الخارجية الفلسطينية ترفض بشدة "مبادئ نتنياهو لليوم التالي للحرب"

بث مباشر.. شعائر الجمعة الثانية من شعبان بالحرمين المكي والمدني الشريفين

دعاء ليلة النصف من شعبان.. مشروع ولا حرج فيه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان يسرا الذهبي يثير ضجة| سعره خرافي

رغم وفاته بهذا المرض| أبرز توصيات هاني الناظر للوقاية من السرطان

طريقة عمل فطائر الجلاش بالطاسة| سهلة ولذيذة

جوميز يعاقب الكبار|9 وجوه جديدة في قائمة الزمالك لمباراة أبو سليم

فيديو

تنفطر له القلوب.. مقطع فيديو لطفل فلسطيني يروي معاناته للحصول على الطعام

غرفة واحدة .. سوزي الأردنية تشارك متابعيها آخر التطورات بعد حريق منزلها

مش عايز أعيش لوحدي.. أحمد حاتم يعلن عن طلاقه وعلاقته بابنه

أميرة الصباغ تكشف سبب غنائها فى البروفة بدلاً من شيرين عبد الوهاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ