أرخص سيارة 7 راكب من شيفروليه بالسوق المصري.. كم سعرها؟

حققت سيارات شركة شيفروليه شعبية كبيرة محليًا وعالميًا، لما اقدمة من اصدارات متنوعة، سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك، أوالفئة الرياضية SUV والكروس اوفر، بالاضافة إلى فئة الـ"فان" صاحبة الـ 7 مقاعد، ومنها النسخة N300 موديل 2024 المقدمة في السوق المصري.

وشهدت أسعار هذه النسخة، زيادة سعرية جديدة بالسوق المحلي، قدرها 36 ألف جنيه للفئة الأولى، 42 ألف جنيه للفئة الثانية، وتأتي هذه السيارة عبر فئتين فقط من التجهيزات، وبأسعار رسمية تبدأ من 395.5 ألف جنيه، بدلاً من 359.5 ألف جنيه.

شيفروليه N300 موديل 2024

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة شيفروليه N300 موديل 2024، وعرض ابرز مواصفاتها الفنية.

شيفروليه N300 موديل 2024

مواصفات وتجهيزات السيارة شيفروليه N300 موديل 2024

زودت السيارة شيفروليه N300 موديل 2024 بعدد من التجهيزات ومنها، عجلة قيادة باور، نظام صوتي ترفيهي، زجاج كهربائي أمامي، مكيف هواء يدوي، مع مقصورة تتسع لـ 7 افراد، ومقدمة حادة المظهر، ومصابيح ضباب على جانبي الصادم الأمامي، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية.

شيفروليه N300 موديل 2024

وتعتمد السيارة شيفروليه N300 موديل 2024 فنيًا على ناقل سرعات يدوي "مانيوال" خماسي النقلات، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1200 سي سي، يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 85 حصانا و108 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.

شيفروليه N300 موديل 2024

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة N300 موديل 2024 المقدمة من شيفروليه بالسوق المصري

الفئة الأولى N300 موديل 2024 بسعر 395.5 ألف جنيه، بدلاً من 359.5 ألف جنيه.

الفئة الثانية N300 موديل 2024 بسعر 466.5 ألف جنيه، بدلاً من 424 ألف جنيه.