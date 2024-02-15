سيارة "أوتوماتيك" أعلى فئة 2021 فبريكا .. بأفضل سعر

تعتبر السيارة شيفروليه اوبترا واحدة من الخيارات المناسبة، لراغبي شراء سيارة مستعملة بحالة جيدة وبسعر مناسب، بعد الارتفاع الكبير الذي يشهده سوق السيارات في الوقت الحالي، ومن بين طرازات هذه النسخة ظهرت السيارة أوبترا موديل 2021 للبيع على الانترنت، بمفهوم المستعمل بعد أن قطعت مسافة قدرها 100 الف كيلومتر.

وتأتي السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2021 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بمفهوم الفبريكا من الداخل، بينما خضع الهيكل الخارجي لبعض التحديثات، وتقدم السيارة عبر فئة "هاي لاين" كاملة التجهيزات، ومنها جنط رياضي، مصابيح ضباب، فتحة سقف كهربائية.

شيفروليه اوبترا 2021

وتضم السيارة شيفروليه اوبترا 2021 وسائد هوائية للحماية، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ومرايات جانبية كهربائية، حساسات ركن خلفية، نوافذ كهربائية التحكم، زجاج خلفي مظلل.

شيفروليه اوبترا 2021

وتحتوي السيارة شيفروليه اوبترا 2021 على نظام إيموبليزر المانع للانغلاق، وانذار مانع للسرقة، ريموت تحكم، قفل مركزي، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 110 حصانا و146 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

شيفروليه اوبترا 2021

وتعمل السيارة شيفروليه اوبترا 2021 بناقل سرعات أوتوماتيكي 6 غيار، مع معدل استهلاك للوقود يقدر بـ 7.3 لتر لكل 100 كيلومتر، بالاضافة إلى سرعة سرعة قصوى تصل لـ 170 كم/ساعة، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات.

شيفروليه اوبترا 2021

سعر السيارة شيفروليه اوبترا 2021

ظهرت السيارة شيفروليه اوبترا 2021 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، للبيع على الانترنت بقيمة إجمالية قدرها 650 ألف جنيه.