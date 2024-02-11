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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار شيفروليه الدبابة 2024 بعد الزيادات

أسعار شيفروليه الدبابة
أسعار شيفروليه الدبابة موديل 2024 بعد زيادات شهر فبراير

يتوافر بداخل سوق السيارات المصري عدد كبير من إصدارات السيارات الجديدة بمختلف فئاتها سواء كانت نقل أو سيدان أو كروس أوفر ، وجاءه تلك السيارات بعدما شهد سوق السيارات حالة من عدم الاستقرار بسبب نقص العديد من أجزاء السيارات التي تدخل في صناعة السيارات عالمياً، بالإضافة الي عدم ثبات سعر صرف الدولار .

أسعار شيفروليه الدبابة موديل 2024 بعد زيادات شهر فبراير

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- أبعاد شيفروليه الدبابة بالسوق المصري :

أسعار شيفروليه الدبابة موديل 2024 بعد زيادات شهر فبراير

تتوافر سيارة شيفروليه الدبابة موديل 2024 الجديدة داخل سوق السيارات المصري بطول 5330 مم، وعرض 1775 مم، وارتفاع 1690 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 3095 مم .

- محرك شيفروليه الدبابة موديل 2024 الجديد :

أسعار شيفروليه الدبابة موديل 2024 بعد زيادات شهر فبراير

تحصل شيفروليه الدبابة موديل 2024 الجديدة علي قوتها من محرك سعه 2500 سي سي ، وبها قوة 76 حصان، ومقترن بها ناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، وتخرج عزم دوران يصل الي 176 نيوتن/متر ، وتصل سرعة الدبابة القصوى الي 168 كم/ساعة، وتحتاج الي 18.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ويصل سعه خزان وقودها الي 76 لتر .

- أسعار شيفروليه الدبابة موديل 2024 بعد زيادات شهر فبراير :

أسعار شيفروليه الدبابة موديل 2024 بعد زيادات شهر فبراير

الفئة الأولي من سيارة شيفروليه الدبابة موديل 2024 تباع الاَن بسعر 941 ألف جنيه، بدلا من 784 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 157 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيفروليه الدبابة موديل 2024 تباع الاَن بسعر 943 ألف جنيه، بدلا من 786 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 156 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيفروليه الدبابة موديل 2024 تباع الاَن بسعر 958 ألف جنيه، بدلا من 801 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 156 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة شيفروليه الدبابة موديل 2024 تباع الاَن بسعر مليون و 22 ألف جنيه، بدلا من 851 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 170 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة شيفروليه الدبابة موديل 2024 تباع الاَن بسعر مليون و 37 ألف جنيه، بدلا من 866 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 170 ألف جنيه .

 

 

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