أسعار شيفروليه الدبابة 2024 بعد الزيادات

يتوافر بداخل سوق السيارات المصري عدد كبير من إصدارات السيارات الجديدة بمختلف فئاتها سواء كانت نقل أو سيدان أو كروس أوفر ، وجاءه تلك السيارات بعدما شهد سوق السيارات حالة من عدم الاستقرار بسبب نقص العديد من أجزاء السيارات التي تدخل في صناعة السيارات عالمياً، بالإضافة الي عدم ثبات سعر صرف الدولار .
- أبعاد شيفروليه الدبابة بالسوق المصري :
تتوافر سيارة شيفروليه الدبابة موديل 2024 الجديدة داخل سوق السيارات المصري بطول 5330 مم، وعرض 1775 مم، وارتفاع 1690 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 3095 مم .
- محرك شيفروليه الدبابة موديل 2024 الجديد :
تحصل شيفروليه الدبابة موديل 2024 الجديدة علي قوتها من محرك سعه 2500 سي سي ، وبها قوة 76 حصان، ومقترن بها ناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، وتخرج عزم دوران يصل الي 176 نيوتن/متر ، وتصل سرعة الدبابة القصوى الي 168 كم/ساعة، وتحتاج الي 18.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ويصل سعه خزان وقودها الي 76 لتر .
- أسعار شيفروليه الدبابة موديل 2024 بعد زيادات شهر فبراير :
الفئة الأولي من سيارة شيفروليه الدبابة موديل 2024 تباع الاَن بسعر 941 ألف جنيه، بدلا من 784 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 157 ألف جنيه .
الفئة الثانية من سيارة شيفروليه الدبابة موديل 2024 تباع الاَن بسعر 943 ألف جنيه، بدلا من 786 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 156 ألف جنيه .
الفئة الثالثة من سيارة شيفروليه الدبابة موديل 2024 تباع الاَن بسعر 958 ألف جنيه، بدلا من 801 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 156 ألف جنيه .
الفئة الرابعة من سيارة شيفروليه الدبابة موديل 2024 تباع الاَن بسعر مليون و 22 ألف جنيه، بدلا من 851 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 170 ألف جنيه .
الفئة الخامسة من سيارة شيفروليه الدبابة موديل 2024 تباع الاَن بسعر مليون و 37 ألف جنيه، بدلا من 866 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 170 ألف جنيه .