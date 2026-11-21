أشاد المهندس محمد فراج، عضو الغرف التجارية وعضو الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، بالدور الذي يقوم به منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في تعزيز الحوار الإفريقي، وترسيخ مكانة مصر باعتبارها صوتًا معبرًا عن طموحات وتطلعات الشعوب الإفريقية، مؤكدًا أن المنتدى يمثل منصة مهمة لتوحيد الرؤى وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والتنموية التي تواجه القارة.

وأكد فراج أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الدورة السادسة من المنتدى حملت رسائل مهمة تعكس ثوابت السياسة المصرية تجاه القارة الإفريقية، وفي مقدمتها دعم التكامل الاقتصادي، وتعزيز الشراكات بين الدول الإفريقية، وترسيخ مبدأ ملكية الدول الوطنية للحلول المتعلقة بقضاياها، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار لشعوب القارة.

وأشار إلى أن دعوة الرئيس السيسي لإصلاح النظام المالي العالمي، وتخفيف أعباء الديون عن الدول النامية، وتوفير التمويل الميسر لها، تمثل مطالب عادلة وضرورية لتحقيق التوازن في النظام الاقتصادي الدولي، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الاقتصادات الناشئة والدول الإفريقية، وما تتحمله من أعباء مالية تحد من قدرتها على توجيه مواردها نحو الاستثمار في التعليم والصحة والبنية التحتية والمشروعات الإنتاجية.

وأوضح أن الدول الأفريقية ليست مجرد دول تحتاج إلى المساعدات، بل تمتلك إمكانات اقتصادية وبشرية وطبيعية هائلة تؤهلها لتكون شريكًا رئيسيًا في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي، لافتًا إلى ما تزخر به القارة من ثروات طبيعية وموارد طاقة ومعادن استراتيجية، فضلًا عن سوق استهلاكية واسعة وقوة بشرية شابة تمثل فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

وأضاف أن تعزيز التكامل بين الاقتصادات الإفريقية، وتوسيع حجم التجارة البينية، وتطوير البنية التحتية، ودعم التصنيع المحلي، تمثل ركائز أساسية لتحويل هذه الإمكانات إلى فرص اقتصادية حقيقية، بما يسهم في زيادة قدرة القارة على المنافسة عالميًا وتحقيق مصالح شعوبها.

وأشار فراج إلى أن انعقاد المنتدى في مدينة أسوان يحمل دلالات مهمة، باعتبارها بوابة مصر الجنوبية وامتدادها الإفريقي، ويعكس حرص الدولة المصرية على استمرار التواصل مع الأشقاء الأفارقة، وتعزيز التعاون من خلال استضافة الفعاليات والمنصات التي تناقش مستقبل القارة وتدعم أولوياتها التنموية.

الدفاع عن القضايا الإفريقية داخل المحافل الدولية

وشدد على أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعبت دورًا مهمًا منذ عام 2014 في الدفاع عن القضايا الإفريقية داخل المحافل الدولية، والمطالبة بضرورة التزام المجتمع الدولي بتعهداته تجاه القارة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من مرحلة طرح التحديات إلى بناء شراكات اقتصادية وتنموية حقيقية تحقق المصالح المشتركة.

وأكد أن مستقبل إفريقيا يحمل فرصًا واعدة، وأن تمكين دول القارة من الاستفادة من مواردها وإمكاناتها، وإتاحة التمويل العادل لها، يمثلان خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية والاستقرار، مشيرًا إلى أن منتدى أسوان يجسد أهمية الدور المصري في دعم صوت إفريقيا والدفاع عن حق شعوبها في مستقبل أكثر ازدهارًا وعدالة.