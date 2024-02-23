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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث أسعار سيارات أوبل في السوق المصري .. بعد زيادة فبراير

أسعار سيارات أوبل
أسعار سيارات أوبل

شهدت اسعار سيارات شركة أوبل المقدمة بالسوق المصري، زيادة سعرية جديدة خلال شهر فبراير، شملت جميع الاصدارات المقدمة محليًا، ومنها النسخة  جراند لاند حيث ارتفعت اسعارها بقيمة تتراوح بين 550 و500 ألف جنيه عن الفئة الاولى والثالثة مع غياب الفئة الثانية عن التسعير الجديد.

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وارتفعت اسعار السيارة أوبل كروس لاند 2024 بقيمة قدرها 400 ألف جنيه للفئة كاملة التجهيزات توب لاين، مع غياب الفئة الاولى اليجانس، كما شهدت السيارة الرياضية أوبل موكا زيادة سعرية بلغت 450 ألف جنيه، وذلك للفئة GS LINE، بينما تغيب الفئة الاولى عن التسعير ايضا.

 

ويقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية الجديدة لسيارات شركة أوبل المطروحة بالسوق المصري، بعد زيادات فبراير2024.

أسعار سيارات أوبل 

1 – سعر أوبل جراند لاند 

 

تأتي السيارة بمحرك 1600 سي سي، يضخ قوة إجمالية قدرها 163 حصانا، و240 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تستمد أوامر الحركة عبر علبة تروس أوتوماتيكية 6 غيار، وتصل إلى سرعة قصوى تقدر بـ 200 كم/ساعة، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 8.6 ثانية.

 

ويبلغ سعر السيارة أوبل جراند لاند 2024 عن هاي لاين نحو 2 مليون و349 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و799 ألف و990 جنيه، و2 مليون و599 ألف و990 جنيه بدلاً من 2 مليون و99 ألف و990 جنيه للفئة توب لاين.

أسعار سيارات أوبل 

2 – سعر أوبل كروس لاند 

 

تعمل السيارة أوبل كروس لاند بمحرك 3 سلندر، سعة 1200 سي سي "تيربو"، بقوة 110 حصان وناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار، بتقنية الدفع الأمامي للعجلات، مع سرعة قصوى تصل لـ 187 كم/ساعة، وقدرات تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 11.8 ثانية.

 

تأتي السيارة أوبل كروس لاند موديل 2024 بأسعار جديدة قدرها مليون و849 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و449 ألف و990 جنيه للفئة توب لاين التي تتوافر حاليًا.

أسعار سيارات أوبل 

3 – أوبل موكا 

 

تستهلك السيارة أوبل موكا نسبة من الوقود قدرها 5.9 لتر لكل 100 كيلومتر، وتعتمد فنيًا على محرك 1200 سي سي تيربو، يضخ قوة إجمالية 130 حصانا، و230 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، إضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 8 غيار، وزمن للتسارع 9.2 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم.

 

يبلغ سعر السيارة أوبل موكا موديل 2024 عن فئتها المتوافر GS LINE نحو 2 مليون و99 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و649 ألف و990 جنيه.

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