أصغر سيارة تقدمها ستروين في مصر .. اعرف سعرها الجديد

تقدم شركة ستروين الفرنسية، عدد كبير من الطرازات داخل السوق المحلي والعالمي، والتي تتنوع بين الرياضية والسيدان، وفئة الهاتشباك، والتي تضم النسخة C3 موديل 2024، وتعد هي أصغر اصدارات العلامة التجارية في مصر، حيث يتم طرحها عبر فئتين من التجهيزات.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الأسعار الرسمية وابرز مواصفات السيارة C3 موديل 2024 المقدمة من ستروين بالسوق المصري

ستروين C3 موديل 2024

مواصفات السيارة ستروين C3 موديل 2024

تضم السيارة ستروين C3 موديل 2024 مكيف هواء، زجاج كهربائي التحكم لجميع النوافذ، شاشة ملونة تعمل باللمس، نظام ترفيهي وصوتي، قفل مركزي، مرايات جانبية كهربائية، مصابيح ضباب، جنوط رياضية، عجلة قيادة متعددة الوظائف، ريموت تحكم، انذار، مكيف هواء، وسائد هوائية للحماية.

ستروين C3 موديل 2024

وتحتوي السيارة ستروين C3 موديل 2024 على فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، بينما تستمد قوتها من محرك 1200 سي سي، يمكنه ضخ قوة إجمالية قدرها 110 حصان و205 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار "دفع أمامي".

ستروين C3 موديل 2024

الأسعار الرسمية للسيارة ستروين C3 موديل 2024 في السوق المصري

الفئة الأولى ستروين C3 موديل 2024 بسعر مليون و230 ألف جنيه.

الفئة الثانية ستروين C3 موديل 2024 بسعر مليون و390 ألف جنيه.

ستروين C3 موديل 2024

ويذكر أن السيارة ستروين C3 موديل 2024، شهدت زيادة سعرية داخل السوق المحلي خلال شهر فبراير الجاري وقدرها 176 ألف جنيه للفئة الأولى، بينما ارتفعت أسعار الفئة الثانية بقيمة قدرها 201 ألف جنيه.