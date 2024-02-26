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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر أرخص سيارة موديل 2024 تقدمها "سانج يونج" في مصر

سانج يونج تيفولي
سانج يونج تيفولي موديل 2024

تعتبر السيارة تيفولي 2024، هي ارخص إصدارات العلامة الكورية الجنوبية سانج يونج المقدمة بالسوق المصري، مقارنة بالنسخة تيفولى XLV أو النسخة سانج يونج توريس الجديدة كليًا، وتقدم السيارة التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، باطلالة رياضية من فئة الـ SUV، مع فئة واحدة من التجهيزات.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الأسعار الرسمية للسيارة سانج يونج تيفولي موديل 2024 في السوق المصري، بالاضافة إلى تقديم ابرز المواصفات والتجهيزات.

سانج يونج تيفولي موديل 2024 

القدرات الفنية وتجهيزات السيارة سانج يونج تيفولي 2024

 

  • تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية.
  • محرك 1600 سي سي 4 سلندر.
  • قوة إجمالية 128 حصان.
  • عزم الدوران 160 نيوتن متر.
  • السرعة القصوى 181 كم/ساعة.
  • ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار.
  • استهلاك الوقود 6.5 لتر لكل 100 كيلومتر.
  • جنوط رياضية.
  • زر تشغيل وايقاف المحرك.
سانج يونج تيفولي موديل 2024 
  • قفل مركزي وريموت تحكم.
  • مصابيح ضباب.
  • اضاءة LED.
  • انذار ونظام ايموبليزر المانع للسرقة.
  • كاميرا خلفية وحساسات ركن.
  • مرايات جانبية كهربائية.
  • مكيف هواء.
سانج يونج تيفولي موديل 2024 
  • شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط.
  • دعم للتطبيقات الحديثة ومدخل AUX وUSB  وبلوتوث.
  • عجلة قيادة متعددة الوظائف "مالتي فانكشن".
  • وسائد هوائية للحماية.
  • مثبت سرعة وانظمة فرامل متطورة.


 

الأسعار الرسمية للسيارة سانج يونج تيفولي موديل 2024 في مصر

 

تقدم السيارة سانج يونج تيفولي موديل 2024 في السوق المصري بقيمة سعرية بلغت مليون 150 ألف جنيه.

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