عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

إم جي 5 "كسر زيرو" 2024 أعلى فئة .. اعرف بكام ؟

ام جي 5 موديل 2024
ام جي 5 موديل 2024

تقدم السيارة ام جي 5 موديل 2024 محليًا عبر فئتين من التجهيزات، بأسعار رسمية تبدأ من مليون جنيه حتى مليون 100 ألف للفئة عالية التجهيزات، وتعد هي النسخة الارخص سعرًا بين طرازات MG، عن فئة السيدان.

مرسيدس GLA كسر زيرو 2023.. اعرف سعرها

جيلي GX3 PRO "كسر زيرو" 2024 .. أرخص من سعرها الرسمي

اركب إم جي 6 "كسر زيرو" 2024 بهذا السعر

إم جي ZS "كسر زيرو" 2024 .. للبيع بهذا السعر

وظهرت هذه السيارة وتحديدًا من فئة LUXURY والأعلى تجهيزًا، للبيع على الانترنت للبيع وهي بحالة كسر الزيرو، حيث لم تقطع سوى 400 ألف كم فقط، ورخصة مرورية سارية، مع احتفاظ السيارة بحالة الفبريكا من الداخل والخارج.

ام جي 5 موديل 2024 

وتحتوي السيارة ام جي 5 موديل 2024 على تجهيزات منها، إمكانية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، زر تشغيل وايقاف المحرك، نظام صوتي ترفيهي، مكيف هواء، فتحة سقف كهربائية، حساسات ركن، كاميرا خلفية لسهولة الاصطفاف، مرايات جانبية كهربائية التحكم، زجاج كهربائي.

ام جي 5 موديل 2024 

وتضم السيارة ام جي 5 موديل 2024 جنوط رياضية، مثبت سرعة، مقاعد ذات تحكم كهربائي، فرض جلد، عجلة قيادة مالتي فانكشن، وشاشة ملونة تدعم التطبيقات الذكية وتعمل باللمس، مع قفل مركزي، وسائد هوائية للحماية، مثبت سرعة، زجاج كهربائي، زجاج خلفي مظلل، فتح تانك الوقود وحقيبة التخزين من الداخل، انذار، مانع للسرقة إيموبليزر.

ام جي 5 موديل 2024 

تصل السيارة ام جي 5 موديل 2024 من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 12.5 ثانية، حيث تعتمد فنيًا على محرك 1500 سي سي 4 سلندر، يمكنه ضخ 120 حصان و150 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، اضافة إلى ناقل سرعات CVT اوتوماتيك، وسرعة قصوى 180 كيلومتر في الساعة.

ام جي 5 موديل 2024 

سعر السيارة ام جي 5 موديل 2024 

 

تباع السيارة ام جي 5 موديل 2024 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بعد ظهورها على الانترنت عبر احدى المنصات المتخصصة في مجال السيارات، بسعر مليون و250 ألف جنيه.

ام جي ام جي 5 إم جي 5 موديل 2024 سعر ام جي 5 سعر ام جي 5 موديل 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع إلى مستويات تاريخية| انهيار أسعار الذهب والدولار بعد إعلان الصفقة الكبرى

10 جنيهات مرة واحدة|انهيار الدولار بالسوق السوداء بعد توقيع اتفاقية رأس الحكمة

رمضان صبحي يثير الجدل بهذا المنشور.. شاهد

لو رجع الزمن أشتغل بواب وزبال للأهلي.. لاعب سابق يثير الجدل بتصريحات نارية

قرار عاجل في اتهام مرتضى منصور بإهانة محمود الخطيب

كاف يفجر مفاجأة بشأن إيقاف ياسر إبراهيم ومحمد هاني بدوري أبطال أفريقيا

كاف يرفض طلب الأهلي وشوبير في اختبار قوي.. ماذا يحدث بالقلعة الحمراء؟

خبر صادم لتجار الدولار بالسوق السوداء

موضوعات متعلقة

سيارة عائلية أوتوماتيك بـ 7 مقاعد موديل 2016 .. بأفضل سعر

ستروين C5 ايركروس 2024 "أعلى فئة" بحالة الزيرو .. اعرف سعرها

الأسعار الجديدة لـ جيلي كول راي "فيس ليفت" 2024 في مصر

سوبارو XV موديل 2015 فبريكا دفع رباعي.. كم سعرها ؟

الأرخص من فئتها.. اسعار BMW X1 موديل 2024 في مصر.. صور

جيلي اوكافانجو 2024 سيارة عائلية وبسعر جديد.. اعرف المواصفات

كيا سيراتو 2011 فبريكا "أوتوماتيك" .. للبيع بهذا السعر

اركب هذه السيارة بـ130 ألف جنيه فقط .. تعرف عليها

ترشيحاتنا

دعاء ليلة النصف من شعبان.. ردده الآن يمحو ذنوبك ويقضي جوائجك ويعطيك الخيرات

مفاجأة للمصريين| انخفاض كبير في أسعار الذهب.. ماذا يحدث؟

8 م.جازر جديدة في غزة ودعوات لحظر توريد السلاح إلى إسرائيل

الجوع يفتك بسكان القطاع.. الأوضاع الإنسانية والمعيشية صعبة في غزة

أمن الجيزة يكشف تفاصيل مشاجرة داخل موقع تصوير فيلم سينمائي شهير

حكم الاجتماع لإحياء ليلة النصف من شعبان في المسجد.. دار الإفتاء ترد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. بتر قدم فنان شهير بسبب السكري.. أكثر الأبراج خيانة.. ظهور العين الحمراء في الصور يشير لهذا المرض

بالأحمر الناري.. مي كساب تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. شاهد

Watch it تطرح بوسترات إضافية لـ مسلسل الحشاشين

بعد أول مشاركة له.. ماذا قدم المهاجم الفلسطيني مع القلعة الحمراء؟

فيديو

تقلبات جوية حادة .. أمطار وسحب كثيفة تغطي معظم المحافظات

مفاجأة لبعض المستحقين .. زيادات معاشات 2024 بعد قرار السيسي

مكاسب عديدة.. ماذا يستفيد المواطن البسيط من مشروع رأس الحكمة؟

تهاوي الذهب والدولار.. مفاجأة في أسعار الأصفر والأخضر اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: بائع البرتقال

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

اﻟﻤﺰﻳﺪ