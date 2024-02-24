إم جي 5 "كسر زيرو" 2024 أعلى فئة .. اعرف بكام ؟

تقدم السيارة ام جي 5 موديل 2024 محليًا عبر فئتين من التجهيزات، بأسعار رسمية تبدأ من مليون جنيه حتى مليون 100 ألف للفئة عالية التجهيزات، وتعد هي النسخة الارخص سعرًا بين طرازات MG، عن فئة السيدان.

وظهرت هذه السيارة وتحديدًا من فئة LUXURY والأعلى تجهيزًا، للبيع على الانترنت للبيع وهي بحالة كسر الزيرو، حيث لم تقطع سوى 400 ألف كم فقط، ورخصة مرورية سارية، مع احتفاظ السيارة بحالة الفبريكا من الداخل والخارج.

ام جي 5 موديل 2024

وتحتوي السيارة ام جي 5 موديل 2024 على تجهيزات منها، إمكانية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، زر تشغيل وايقاف المحرك، نظام صوتي ترفيهي، مكيف هواء، فتحة سقف كهربائية، حساسات ركن، كاميرا خلفية لسهولة الاصطفاف، مرايات جانبية كهربائية التحكم، زجاج كهربائي.

ام جي 5 موديل 2024

وتضم السيارة ام جي 5 موديل 2024 جنوط رياضية، مثبت سرعة، مقاعد ذات تحكم كهربائي، فرض جلد، عجلة قيادة مالتي فانكشن، وشاشة ملونة تدعم التطبيقات الذكية وتعمل باللمس، مع قفل مركزي، وسائد هوائية للحماية، مثبت سرعة، زجاج كهربائي، زجاج خلفي مظلل، فتح تانك الوقود وحقيبة التخزين من الداخل، انذار، مانع للسرقة إيموبليزر.

ام جي 5 موديل 2024

تصل السيارة ام جي 5 موديل 2024 من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 12.5 ثانية، حيث تعتمد فنيًا على محرك 1500 سي سي 4 سلندر، يمكنه ضخ 120 حصان و150 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، اضافة إلى ناقل سرعات CVT اوتوماتيك، وسرعة قصوى 180 كيلومتر في الساعة.

ام جي 5 موديل 2024

سعر السيارة ام جي 5 موديل 2024

تباع السيارة ام جي 5 موديل 2024 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بعد ظهورها على الانترنت عبر احدى المنصات المتخصصة في مجال السيارات، بسعر مليون و250 ألف جنيه.