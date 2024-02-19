اركب إم جي 6 "كسر زيرو" 2024 بهذا السعر

ظهرت السيارة إم جي 6 موديل 2024، للبيع بحالة "كسر الزيرو" على الإنترنت، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 3500 كيلومتر فقط، مع احتفاظها الكامل بحالة الفبريقا، بالإضافة إلى انتمائها للفئة الأخيرة عالية التجهيزات LUXURY بإطلالة BLACK INTERIOR.

تضم السيارة إم جي 6 موديل 2024 تجهيزات تتضمن، فتحة سقف كهربائية، شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط، حساسات ركن أمامية وخلفية، كاميرا، مكيف هواء، نظام صوتي ترفيهي، عجلة قيادة مالتي فانكنشن.

إم جي 6 موديل 2024

إضافة إلى وجود مثبت سرعة، زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة، ريموت تحكم، نظام ايموبليزر مانع للسرقة، وسائد هوائية للحماية، مرايا جانبية ضم، جنوط رياضية، مقاعد ذات تحكم كهربائي، قفل مركزي للأبواب، نوافذ كهربائية.

إم جي 6 موديل 2024

وتعمل السيارة إم جي 6 موديل 2024 بمحرك 1500 سي سي "تيربو"، بقوة 169 حصانا، مع سرعة قصوى تصل لـ 190 كيلومترا في الساعة، وناقل سرعات أوتوماتيك، وزمن للتسارع يقدر بـ 7 ثوان وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة.

إم جي 6 موديل 2024

أبعاد السيارة إم جي 6 موديل 2024

طول 4694 مم.

عرض 1848 مم.

ارتفاع 1465 مم.

خلوص أرضي 170 مم.

طول قاعدة العجلات 2715 مم.

إم جي 6 موديل 2024

سعر السيارة إم جي 6 موديل 2024 بحالة كسر الزيرو

ظهرت السيارة إم جي 6 موديل 2024 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، للبيع بحالة كسر الزيرو بسعر مليون و500 ألف جنيه.