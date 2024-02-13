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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

السعر الجديد لـ MG RX5 PLUS موديل 2024 .. وصلت كام ؟

MG RX5 PLUS موديل
MG RX5 PLUS موديل 2024

ارتفعت القائمة السعرية لسيارات شركة MG المقدمة بالسوق المصري، ومنها النسخة RX5 PLUS، حيث شهدت هذه النسخة زيادة سعرية رسمية قدرها 280 ألف جنيه، شملت جميع الفئات المطروحة محليًا من تلك النسخة، والتي تنتمي للفئة الرياضية SUV.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة MG RX5 PLUS موديل 2024 بعد زيادات فبراير، بالاضافة إلى عرض ابرز المواصفات الفنية.

 MG RX5 PLUS موديل 2024 

القدرات الفنية للسيارة MG RX5 PLUS موديل 2024

 

  • محرك تيربو 4 سلندر سعة 1500 سي سي.
  • القوة الإجمالية للمحرك 171 حصانا.
  • عزم الدوران الأقصى 275 نيوتن متر.
  • ناقل سرعات أوتوماتيك.
  • 7 غيار مع تقنية الدفع الأمامي.
  • تصل السيارة إلى سرعة قصوى تقدر بـ 190 كم/ساعة.
 MG RX5 PLUS موديل 2024 

الابعاد الخارجية للسيارة MG RX5 PLUS موديل 2024 

 

  • الطول الكلي 4571 مم.
  • طول قاعدة العجلات 2708 مم.
  • العرض الكلي 1855 مم.
  • الارتفاع الكلي 1719 مم.
  • مساحة التخزين الخلفية 430 لتر.
 MG RX5 PLUS موديل 2024 

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة MG RX5 PLUS موديل 2024 في السوق المصري بعد زيادات فبراير الأخيرة

 

الفئة الأولى MG RX5 PLUS موديل 2024 بسعر مليون و700 ألف جنيه بدلاً من مليون و420  الف جنيه.

الفئة الثانية MG RX5 PLUS موديل 2024 بسعر مليون و760 ألف جنيه بدلاً من مليون و480 الف جنيه.

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