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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

إم جي ZS "كسر زيرو" 2024 .. للبيع بهذا السعر

ام جي ZS
ام جي ZS

ظهرت السيارة ام جي ZS موديل 2024، للبيع على الانترنت، عن طريق احدى الصفحات الالكترونية المتخصة في هذا المجال، بحالة "كسر الزيرو" بعد قطعها لمسافة إجمالية بلغت 700 كيلومتر فقط، مع الإحتفاظ بحالة الفبريكا من الداخل والخارج، وتصنيفها ضمن طرازات الفئة الثانية.

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وتضم السيارة ام جي ZS موديل 2024 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، عدد من التجهيزات ومنها، زر تشغيل وايقاف المحرك "بصمة"، جنوط رياضية، قفل مركزي للابواب، ريموت تحكم، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، زجاج خلفي مظلل.

ام جي ZS 

تحتوي السيارة ام جي ZS 2024 على حساسات ركن خلفية، كاميرا، مدخل AUX وUSB، بالاضافة لنظام صوتي ترفيهي، عجلة قيادة متعددة الوظائف وتدعم العديد منم أوامر التحكم، مثبت سرعة، مكيف هواء، مرايات كهربائية جانبية.

ام جي ZS 

وتأتي السيارة ام جي ZS موديل 2024 بوسائد هوائية للحماية AIRBAGS، مع فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، بالاضافة إلى مقاعد من الجلد، ومثبت سرعة، وناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء بتقنية الجر الأمامي للعجلات.

ام جي ZS 

تعمل السيارة ام جي ZS موديل 2024 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، يستطيع ان ينتج قوة إجمالية 119 حصان و150 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، سعة 1500 CC، اضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، وزمن للتسارع يبلغ 10.9 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة.

سعر السيارة ام جي ZS "كسر زيرو" 2024 

 

تباع السيارة ام جي ZS موديل 2024 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، تحت حالة "كسر الزيرو"، وبسعر يبلغ مليون و300 ألف جنيه، بعد أن ظهرت على الانترنت بواسطة احدى الصفحات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال.

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