أسعار إم جي 5 موديل 2024 تكسر حاجر المليون للمرة الأولى

شهدت أسعار السيارة إم جي 5 موديل 2024 مفاجأة كبيرة داخل السوق المصري، بعد تخطيها حاجر المليون رسميًا، حيث ارتفع سعر الفئة الأولى من تلك النسخة بقيمة قدرها 130 ألف جنيه، بينما بلغ حجم زيادة سعر الفئة الثانية بنحو 150 ألف جنيه.

ويقدم موقع "صدى البلد" فيما يلي الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة إم جي 5 موديل 2024 وعرض ابرزمواصفاتها الفنية.

إم جي 5 موديل 2024

المواصفات الفنية للسيارة إم جي 5 موديل 2024

تعتمد إم جي 5 موديل 2024 على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يمكنه ضخ قوة إجمالية قدرها 120 حصانا عند 6000 دورة في الدقيقة، و150 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران عند 4500 دورة في الدقيقة.

إم جي 5 موديل 2024

ويمكن للسيارة إم جي 5 موديل 2024 الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 180 كم/ساعة، بينما تستطيع التسارع من نقطة السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 12.5 ثانية، ويقدر استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.5 لتر عند خوض مسافات إجمالية تقدر بـ 100 كيلومتر.

إم جي 5 موديل 2024

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة إم جي 5 موديل 2024 في مصر

الفئة الأولى STANDARD موديل 2024 بسعر مليون جنيه بدلاً من 869.990 ألف جنيه، بعد زيادة رسمية بلغت 130 ألف جنيه.

الفئة الثانية LUXURY موديل 2024 بسعر مليون و100 جنيه بدلاً من 949.990 ألف جنيه، بزيادة إجمالية قدرها 150 ألف جنيه.