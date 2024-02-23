مرسيدس GLA كسر زيرو 2023.. اعرف سعرها

ظهرت السيارة مرسيدس GLA للبيع على الانترنت، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 5000 كيلومتر، حيث تباع السيارة عن طريق احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات، وهي بحالة كسر الزيرو، مع الاحتفاظ بمفهوم الفبريكا في صورتها الكاملة.

وتعبر السيارة مرسيدس GLA من اشهر اصدارات النجمة الثلاثية، والتي تنتمي إلى عائلية السيارات الرياضية، وزودت السيارة بعدد من التجهيزات منها، شاشة كبير الحجم لعرض البيانات الخاصة بقائد السيارة مع لوحة عدادات ديجيتال متغيرة النمط، ولعرض الوسائط المتعددة والخرائط، بالاضافة إلى نظام ترفيهي صوتي.

مرسيدس GLA موديل 2023

وتحتوي السيارة مرسيدس GLA على مكيف هواء أوتوماتيكي متعدد المناطق، وعجلة قيادة مالتي فانكشن تدعم الكثير من اوامر التحكم، مقاعد من الجلد، وبإمكانية تغير اوضاع الجلوس كهربائيًا، بالاضافة إلى 4 زجاج كهربائي، حساسات حركة أمامية وخلفية، كاميرا للمتابعة، مرايات كهربائية جانبية.

مرسيدس GLA موديل 2023

وزودت السيارة مرسيدس GLA بعدد من وسائل الحماية والمكابح عالية الاداء، بالاضافة إلى ادوات مساعدة قائد المركبة، وبصمة لسهولة فتح وغلق السيارة، قفل مركزي، ريموت تحكم، فرامل يد الكترونية، اضاءة LED.

مرسيدس GLA موديل 2023

وتعمل السيارة مرسيدس GLA بمحرك تيربو 4 سلندر، سعة 1400 سي سي، يمكنه انتاج 163 حصانا و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى سرعة قصوى تقدر بـ 210 نيوتن متر، وزمن للتسارع يبلغ 8.7 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة، مع ناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيار.

مرسيدس GLA موديل 2023

سعر مرسيدس GLA موديل 2023

تباع السيارة مرسيدس GLA موديل 2023 بعد أن ظهرت عبر احدث المنصات الالكترونية، بسعر 3 مليون و500 ألف جنيه.