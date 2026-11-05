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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسباب ظهور السلاحف البحرية في حالة إجهاد على الشواطئ

خبير أحياء بحرية يوضح أسباب ظهور السلاحف البحرية على الشواطئ وهي في حالة إجهاد
خبير أحياء بحرية يوضح أسباب ظهور السلاحف البحرية على الشواطئ وهي في حالة إجهاد
شيماء جمال

قال الدكتور محمود معاطي، أستاذ مساعد الأحياء البحرية بالمعهد القومي لعلوم البحار، إن هناك أسبابًا عديدة يمكن أن تؤدي إلى ظهور السلاحف البحرية على الشواطئ وهي في حالة إجهاد، ومن بينها التلوث بالبلاستيك.

وأضاف خلال برنامج "صباح الخير يا مصر"، أن السلاحف البحرية تحب تناول قناديل البحر كنوع من أنواع التغذية، موضحًا أن السلحفاة ضخمة الرأس تتغذى على الأصداف البحرية والكابوريا والسرطانات والكائنات القاعية، لكنها تتغذى أيضًا على قناديل البحر.

وأوضح أن الأكياس البلاستيكية عندما تُلقى في المياه تصبح شبيهة بقناديل البحر، وهو ما قد يدفع السلاحف إلى تناولها، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث انسداد في المعدة أو شعورها بحالة امتلاء، فلا تتناول الطعام بشكل كافٍ، وهو ما يتسبب في إصابتها بالإجهاد.

وأكد أنه لا بد من معرفة الحالة الصحية للسلاحف والبروتوكول الذي تم التعامل به معها، حتى يمكن تحديد السبب الدقيق وراء ظهورها على الشاطئ وحالة الإجهاد التي تعرضت لها.

وشدد على أن جميع السلاحف البحرية موجودة ضمن القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة، لأن لها دورًا مهمًا في الحفاظ على التوازن البيئي.

وبين أن السلحفاة ضخمة الرأس تتغذى على الكائنات القاعية، مثل الأصداف والقواقع والسرطانات والكابوريا، وبالتالي تحد من انتشار هذه الكائنات واستهلاكها للموارد، وتمنع انتشارها أو غزوها لمناطق أخرى، بما يحقق نوعًا من التوازن البيئي في الطبيعة.

وحذر من إلقاء المخلفات والأكياس البلاستيكية في البحار، لما تمثله من خطر على السلاحف البحرية، خاصة في المناطق التي تحتوي على الشعاب المرجانية والحشائش البحرية.

وكشف عن أن السلاحف البحرية تواجه خطرًا يتمثل في شباك الصيادين، موضحًا أن السلاحف تتنفس بالرئتين، ولذلك تحتاج إلى الصعود إلى سطح المياه للحصول على الهواء، حتى تستطيع مواصلة السباحة والحياة تحت الماء.

وأكد أن حماية الكائنات البحرية لا تقتصر على حماية نوع واحد فقط، وإنما تستهدف الحفاظ على التوازن البيئي في الطبيعة.

إجهاد السلاحف البحرية التلوث السلاحف السلاحف البحرية الكائنات البحرية التوازن البيئي

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