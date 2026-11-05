خبير أحياء بحرية يوضح أسباب ظهور 3 سلاحف ضخمة الرأس بشواطئ طابا

قال الدكتور محمود معاطي، أستاذ مساعد الأحياء البحرية بالمعهد القومي لعلوم البحار، إن ظهور السلاحف البحرية في المناطق الساحلية ليس ظاهرة غريبة، لأن السلاحف تقضي جزءًا كبيرًا من دورة حياتها في المياه الساحلية القريبة من الشاطئ، وتستخدم هذه المناطق للتغذية والانتقال بين البيئات المختلفة.

وأضاف محمود معاطي، خلال برنامج "صباح الخير يا مصر"، أن السلحفاة ضخمة الرأس من الأنواع التي تنتشر في المياه الاستوائية وشبه الاستوائية، وأن وجودها في خليج العقبة يرتبط بطبيعة المنطقة البحرية الموجودة بالخليج وتوافر الظروف البيئية المناسبة لمعيشتها، بالإضافة إلى حركتها وهجراتها البحرية.

وأوضح أن البحر الأحمر يوجد به 5 أنواع من السلاحف البحرية، 4 منها موجودة على الساحل المصري، وهي السلحفاة الخضراء ومنقار الصقر والسلحفاة ضخمة الرأس والسلحفاة جلدية الظهر، لكن أكثرها انتشارًا السلاحف الخضراء ومنقار الصقر، بينما السلحفاة ضخمة الرأس ليست منتشرة بشكل كبير على الساحل المصري.

وأشار إلى أن السلاحف الثلاث التي عُثر عليها في الواقعة الأخيرة، وفقًا للبيان الرسمي الصادر يوم 12، كانت في حالة إجهاد شديد، وتم التعامل معها وإعادة تأهيلها حتى أصبحت في حالة صحية جيدة تسمح بإعادتها إلى البحر، مؤكدًا أنه لا يمكن الجزم بسبب ظهورها على الشاطئ دون معرفة تفاصيل الحالة الصحية لها، وما إذا كانت مصابة أو تعاني من مشكلة صحية.