إنقاذ وإعادة إطلاق ثلاث سلاحف بحرية من نوع «ضخمة الرأس» بشواطئ طابا بعد تقديم الرعاية البيطرية

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن نجاح جهود محميات جنوب سيناء في إنقاذ ثلاث سلاحف بحرية من نوع «ضخمة الرأس» (Loggerhead Sea Turtle)، بعد العثور عليها في حالة إجهاد، حيث تم تقديم الرعاية البيطرية اللازمة لها ومتابعة حالتها الصحية وإعادة تأهيلها، تمهيدًا لإطلاقها مرة أخرى إلى بيئتها الطبيعية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن إعادة إطلاق السلاحف البحرية الثلاث بشواطئ طابا على خليج العقبة تأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لحماية التنوع البيولوجي وصون الحياة البرية والبحرية، والحفاظ على الكائنات البحرية، وتعزيز دور المحميات الطبيعية في إنقاذ الكائنات المصابة أو المجهدة وإعادة تأهيلها، بما يسهم في الحفاظ على التوازن البيئي واستدامة الموارد الطبيعية.

ومن جانبه، أوضح المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أن فرق العمل بمحميات جنوب سيناء تابعت حالتها الصحية وإعادة تأهيلها، حتى التأكد من قدرتها علي العودة إلى بيئتها الطبيعية، مشيرًا إلى أن عملية الإطلاق تمت بشواطئ طابا بخليج العقبة، بما يدعم جهود الحفاظ على الكائنات البحرية وحمايتها من المخاطر التي تهدد بقاءها.

وأضاف المهندس شريف عبد الرحيم أن السلاحف البحرية من نوع «ضخمة الرأس» من الأنواع المحظور صيدها أو بيعها أو عرضها أو الاتجار بها، طبقًا لأحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، وقانون المحميات الطبيعية رقم 102 لسنة 1983، كما أنها مدرجة بالملحق الأول من اتفاقية التجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (CITES)، بما يؤكد أهمية تكثيف جهود حمايتها والحفاظ عليها وموائلها الطبيعية.

وأكدت الوزارة استمرار جهودها في حماية الحياة البحرية والتنوع البيولوجي بالمحميات الطبيعية، وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على السلاحف البحرية، وضرورة الإبلاغ عن أي حالات جنوح أو إصابة أو ممارسات تمثل تهديدًا لها.