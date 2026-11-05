هل يحتاج الأطفال للمكملات الغذائية؟.. استشاري يوضح حقيقة نقص الفيتامينات عند الصغار

أصبحت المكملات الغذائية من الموضوعات التي تشغل اهتمام كثير من الأسر المصرية، خاصة الأمهات اللاتي يحرصن على تقديم التغذية الصحية لأطفالهن، ويخشين إصابتهم بنقص الفيتامينات والمعادن، رغم تنوع الأطعمة المقدمة لهم.

وأوضح الدكتور هاني الميقاتي، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة بالمركز القومي للبحوث، أن التغذية الصحية تعتمد على نوعين أساسيين من العناصر الغذائية، هما المغذيات الكبرى والمغذيات الصغرى، مشيرا إلى أن لكل منهما دورا مهما في الحفاظ على صحة الجسم والقيام بوظائفه الحيوية.

المغذيات الكبرى ودورها في بناء الجسم

وأشار إلى أن المغذيات الكبرى هي العناصر التي يحتاج إليها الجسم بكميات كبيرة، سواء لبناء الجسم أو إنتاج الطاقة وتخزينها، فضلا عن دعم العمليات الحيوية اللازمة لعمل الأعضاء المختلفة.

ما المقصود بالمغذيات الصغرى؟

وأضاف أن المغذيات الصغرى تشمل الفيتامينات والمعادن وغيرها من العناصر التي يحتاج إليها الجسم بكميات محدودة، لكنها ضرورية للحفاظ على الصحة وأداء الوظائف الحيوية بصورة طبيعية.

ولفت إلى أن صناعة المكملات الغذائية ظهرت من خلال استخلاص هذه العناصر ووضعها في أشكال دوائية متنوعة، مثل الشراب والكبسولات والأقراص، بعد التعرف على فوائدها واستخداماتها المختلفة.

هل عدم إعطاء الطفل مالتي فيتامين يعني تقصير الأم؟

وأكد استشاري طب الأطفال أن تناول المكملات الغذائية ليس أمرا روتينيا، وأن عدم تناول الإنسان لها لا يعني بالضرورة وجود نقص في العناصر الغذائية، طالما يحصل على احتياجاته من خلال نظام غذائي صحي ومتوازن.

وأوضح أن بعض الأمهات يعتقدن أن إعطاء أطفالهن مكملات المالتي فيتامين يمثل جزءا أساسيا من الرعاية الصحية، ويتساءلن عما إذا كان عدم تقديمها يعني التقصير في حق الطفل.

وشدد على أهمية فهم طبيعة المكملات الغذائية ودورها قبل اتخاذ قرار استخدامها، مؤكدا أن التغذية السليمة تمثل الأساس في الحفاظ على صحة الأطفال، وليست المكملات الغذائية ضرورة لجميع الأطفال بصورة تلقائية.