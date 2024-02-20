أركب مرسيدس GLC 300 موديل 2024 بحالة الزيرو .. اعرف سعرها

ظهرت السيارة مرسيدس GLC 300 موديل 2024 في نسختها الـ COUPE، للبيع على الانترنت، عن طريق احدى الصفحات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات، حيث يتم طرحها للبيع بعد أن قطعت مسافة إجمالية لاتتعدى 200 كيلومتر فقط، بالاضافة إلى ترخيصها لمدة 3 سنوات.

وتأتي السيارة بتصميم رياضي وفقًا إلى فئة COUPE ذات المظهر الأنيق، بالاضافة إلى تمتعها بعدد من التجهيزات ومنها، فتحة سقف زجاجية بانوراما، جنوط رياضية، حساسات ركن أمامية وخلفية، كامير 360 درجة، مصابيح LED بالناحية الأمامية والخلفية، ومخارج عادم مزدوجة.

مرسيدس GLC 300 موديل 2024

وتضم السيارة مرسيدس GLC 300 موديل 2024 شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، كما تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، بالاضافة إلى لوحة عدادات، وعجلة قيادة مالتي فانكشن تدعم الكثير من اوامر التحكم، ونظام صوتي ترفيهي.

مرسيدس GLC 300 موديل 2024

وتحتوي مرسيدس GLC 300 موديل 2024 على زر تشغيل وايقاف المحرك، بصمة لفتح وغلق السيارة، مكيف هواء أوتوماتيكي متعدد المناطق، زجاج ومرايات جانبية كهربائية التحكم، مقاعد كهربائية الحركة، مثبت سرعة، وسائد حماية.

مرسيدس GLC 300 موديل 2024

وتعتمد السيارة مرسيدس GLC 300 موديل 2024 كوبيه على قدرات فنية تتضمن، محرك 6 سلندر، سعة 3000 سي سي "تيربو"، يمكنه ضخ قوة إجمالية قدرها 390 حصان و520 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات 9 غيار، وسرعة قصوى تصل 250 كم/ساعة، وزمن تسارع يبلغ 4.9 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/س.

مرسيدس GLC 300 موديل 2024

سعر السيارة مرسيدس GLC 300 موديل 2024

وتقدم السيارة مرسيدس GLC 300 موديل 2024 بتصميم كوبيه، بسعر يبلغ 7 ملايين جنيه، وذلك بعد ظهورها للبيع على الانترنت، عبر احدى المنصات الالكرونية المتخصصة في هذا المجال.