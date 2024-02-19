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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مرسيدس CLA 200 موديل 2024 "زيرو" .. للبيع بهذا السعر

مرسيدس CLA 200 موديل
مرسيدس CLA 200 موديل 2024

ظهرت النسخة الشهيرة مرسيدس CLA 200، للبيع على الانترنت، عبر احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، حيث تقدم تحت موديل 2024، وبحالة الزيرو تمامًا، مع مفهوم الفبريكا بشكل كامل من الداخل والخارج.

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وتأتي السيارة مرسيدس CLA 200 موديل 2024 بعدد من التجهيزات منها ناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيار، مع زمن تسارع يقدر بـ 9 ثواني وصولاً من النقطة 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، بينما تصل إلى سرعة قصوى تقدر بـ 216 كم/ساعة.

مرسيدس CLA 200 موديل 2024

وتعتمد السيارة مرسيدس CLA 200 موديل 2024 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1300 سي سي "تيربو"، يمكنه ضخ قوة قدرها 136 حصانا و200 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، والاعتماد على تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

مرسيدس CLA 200 موديل 2024

وتضم السيارة مرسيدس CLA 200 موديل 2024 عدد من التجهيزات منها، فتحة سقف بانوراما، عجلة قيادة مالتي فانكشن، زر تشغيل وايقاف المحرك، بصمة، جنوط رياضية، مقاعد كهربائية التحكم، نظام صوتي ترفيهي، شاشة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية، مثبت سرعة.

مرسيدس CLA 200 موديل 2024

وتحتوي السيارة مرسيدس CLA 200 موديل 2024 على حساسات ركن خلفية وأمامية، كاميرا للتحكم، وسائد هوائية للحماية، انذار، مرايات كهربائية، فرامل ABS وEBD ونظام الثبات الالكتروني، وزجاج كهربائي، ونظام مانع السرقة إيموبليزر، وانذار، ريموت تحكم.

مرسيدس CLA 200 موديل 2024

سعر السيارة مرسيدس CLA 200 موديل 2024 "زيرو" 

 

تباع السيارة مرسيدس CLA 200 موديل 2024، والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بعد ظهورها على الانترنت بسعر يبلغ 4 ميلون و350 ألف جنيه.

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