أخبار السيارات.. كيا سيراتو 2011 فبريكا أوتوماتيك بهذا السعر.. أرخص مركبة من BMW في مصر

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

عززت السيارة نيسان صني من تواجدها داخل السوق المصري بقوة، كواحدة من السيارات الاكثر انتشارًا، والتي يتم طرحها بتصميم السيدان، مع مجموعة من التجهيزات، وعدد 4 فئات، مع أسعار رسمية تتراوح بين 695.400 و761 ألف جنيه.

شهدت السيارة بي واي دي F3 موديل 2024، زيادة سعرية هي الاكبر منذ طرحها بالسوق المصري، حيث وصلت سعر الفئة عالية التجهيزات إلى 850 ألف جنيه، برزيادة إجمالية تراوحت بين 150 ألف و 170 ألف جنيه، وذلك عن جميع فئاتها المقدمة محليًا.

شهدت اسعار سيارات شركة أوبل المقدمة بالسوق المصري، زيادة سعرية جديدة خلال شهر فبراير، شملت جميع الاصدارات المقدمة محليًا، ومنها النسخة جراند لاند حيث ارتفعت اسعارها بقيمة تتراوح بين 550 و500 ألف جنيه عن الفئة الاولى والثالثة مع غياب الفئة الثانية عن التسعير الجديد.

يبحث الكثير عن إمكانية شراء سيارة مستعملة وبسعر اقتصادي، مقارنة بالزيادة الكبيرة التي يشهدها السوق المحلي للسيارات، وتعتبر السيارة هيونداي اكسيل موديل 1997 من ابرز الخيارات التي يمكن شراؤها، حيث تشتهر هذه النسخة بالاعتمادية، بالاضافة إلى توافر قطع الغيار الخاصة بها وبأسعار مناسبة.

تتنوع إصدارات شركة كيا عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، سواء من ناحية الموديلات والتجهيزات التقنية والفنية، بالاضافة إلى تنوع التصميمات الخارجية بين الهاتشباك، والرياضية متعددة الاستخدام، وايضا فئة السيدان ومنها النسخة الشهيرة سيراتو.

تعتبر السيارة سوبارو XV من اشهر طرازات الدفع الرباعي، المقدمة من قبل الصانع الياباني المخضرم، وتنتمي هذه السيارة إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، وتضم باقة من التجهيزات الفنية والتقنية بحسب الفئات المطروحة.

تقدم شركة BMW العريقة عدد كبير من اصداراتها محليًا وعالميًا، ومنها طرازات X الشهيرة، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، وتعد النسخة صاحبة هذا الموضوع "X1" هي ارخص سيارة رياضية من تلك العائلة بين موديلات 2024.