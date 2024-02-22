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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيا سبورتاج 2024 الفئة الثالثة "خليجي" للبيع بهذا السعر

كيا سبورتاج 2024
كيا سبورتاج 2024

استطاعت شركة كيا عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، أن تمد الأسواق العللمية بعدد كبير من الطرازات المتنوعة، سواء من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، أومن ناحية التصميم الخارجي بين السيدان والهاتشباك والرياضية، اشهرها هي نسخة الـ SUV "سبورتاج".

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وظهرت السيارة كيا سبورتاج 2024 للبيع على الانترنت، بحالة الزيرو، عن طريق احدى الصفحات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، حيث لم تقطع كيلومترًا واحدًا، مع الاحتفاظ بمفهوم الفبريكا بشكل كامل، ولعل من ابرز مميزات تلك النسخة انها وارد الخليج مع انتمائها للفئة الثالثة.

كيا سبورتاج 2024 

تأتي السيارة كيا سبورتاج 2024 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، كاملة التجهيزات عدا مقاعد وحقيبة كهربائية التحكم فقط، ولكنها تضم حزمة من التجهيزات القوية تشمل، شاشة تعمل باللمس قياسها 8 بوصة، شاحن لاسلكي، دعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، شاشة بيانات 2.4 بوصة، كاميرا خلفية، حساسات حركة.

كيا سبورتاج 2024 

وتضم السيارة كيا سبورتاج 2024 فتحة سقف بانوراما زجاجية، مرايات كهرباية جانبية مدعومة باشارات ضوئية، اضاءة LED، جنوط رياضية، مكيف هواء، ابواب تعمل باللمس، زر تشغيل وايقاف المحرك، ريموت تحكم، زجاج خلفي مظلل، بلوتوث، نظام صوتي ترفيهي.

كيا سبورتاج 2024 

وتحتوي السيارة كيا سبورتاج 2024 على محرك تيربو سعة 1600 سي سي، 4 سلندر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، مع حزمة من تقنيات الحماية والمساعدة ومنها، وسائد هوائية أمامية وجانبية، فرامل مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، المساعدة على الثبات، تجاوز المنحدرات والمرتفعات، نظام ايموبلزر للحماية، مثبت سرعة.

كيا سبورتاج 2024 

سعر السيارة كيا سبورتاج 2024 

 

تباع السيارة كيا سبورتاج 2024 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بعد أن ظهرت للبيع على الانترنت بسعر 2 مليون و500 ألف جنيه.

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