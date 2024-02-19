سعر كيا جراند سيراتو 2024 في مصر .. وصلت كام ؟

تعتبر السيارة كيا جراند سيراتو واحدة من أشهر السيارات المقدمة محليًا من فئة السيدان، والتي ظهرت للمرة الأولى داخل القوائم السعرية لموديلات 2024، مع أسعار رسمية تبدأ من 1,449,900 جنيه، وعبر 3 فئات من التجهيزات.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" ابرز مواصفات السيارة كيا جراند سيراتو 2024، واحدث اسعارها الرسمية في مصر.

كيا جراند سيراتو 2024

القدرات الفنية للسيارة كيا جراند سيراتو 2024

ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار.

دفع أمامي.

محرك 1600 سي سي "4 سلندر".

القوة الإجمالية 130 حصان.

العزم الاقصى للدوران يبلغ 155 نيوتن متر.

استهلاك الوقود 6.9 لتر لكل 100 كم.

التسارع من 0 لـ 100 كم/س في 11.6 ثانية.

كيا جراند سيراتو 2024

ابرز تجهيزات السيارة كيا جراند سيراتو 2024

جنوط رياضية.

مرايات كهربائية جانبية.

ريموت تحكم.

فتحة سقف.

مكيف هواء.

نوافذ كهربائية أمامية وخلفية.

انذار ومانع للسرقة.

مثبت سرعة.

كيا جراند سيراتو 2024

نظام صوتي ترفيهي.

عجلة قيادة تدعم وسائل التحكم.

حساسات ركن خلفية.

كاميرا.

وسائد هوائية للحماية.

انظمة فرامل وبرامج لمساعدة قائد السيارة.

شاشة ملونة تعمل باللمس.

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة كيا جراند سيراتو 2024 بالسوق المصري

الفئة الأولى LX FO كيا جراند سيراتو 2024 بسعر 1,449,900 جنيه.

الفئة الثانية EX CAM كيا جراند سيراتو 2024 بسعر 1,549,900 جنيه.

الفئة الثالثة HIGHLINE كيا جراند سيراتو 2024 بسعر 1,649,900 جنيه.