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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيا سبورتاج "هاي لاين" 2024 بحالة الزيرو .. اعرف سعرها

كيا سبورتاج 2024
كيا سبورتاج 2024

تعتبر السيارة كيا سبورتاج من أشهر إصدارات العلامة التجارية الكورية الجنوبية في مصر، حيث اكتسبت شعبية كبيرة بين جميع السيارات الرياضية من عائلة الـ SUV المقدمة بالسوق المصري، نسبة إلى اعتمادية الصانع الكوري، وتصميم السيارة الرياضي، بالإضافة إلى التجهيزات الفنية والتقنية.

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الأسعار الرسمية الجديدة لـ كيا سبورتاج 2024.. زيادة كبيرة

وظهرت للبيع النسخة كيا سبورتاج موديل 2024، عن طريق إحدى الصفحات الالكترونية على الإنترنت، والمتخصصة في هذا المجال، حيث تنتمي هذه النسخة إلى الفئة هاي لاين، مع حالة خارجية جديدة تمامًا وتتمتع بمفهوم الفبريقا ومازالت بأكياس المصنع داخليًا.

كيا سبورتاج 2024 

وتأتي السيارة كيا سبورتاج 2024 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بعدد من التجهيزات ومنها مثبت سرعة، زجاج خلفي مظلل، زجاج كهربائي، مرايا جانبية كهربائية، حساسات خلفية وأمامية، ومحرك رباعي الأسطوانات 1600 سي سي تيربو، بقوة 180 حصانا و265 نيوتن متر، وناقل سرعات 7 غيارات.

كيا سبورتاج 2024 

وتضم السيارة كيا سبورتاج 2024 تجهيزات منها مكيف هواء أوتوماتيك، شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط والخرائط وتدعم تطبيقات ابل كار بلاي وأندرويد اوتو، بالاضافة إلى وجود عجلة قيادة مالتي فانكشن، وجنوط رياضية، وإضاءة LED.

كيا سبورتاج 2024 

وتحتوي السيارة كيا سبورتاج 2024 على عدد من وسائل الحماية والأمان، منها وسائد هوائية AIRBAGS، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج الثبات الإلكتروني، ونظام المساعدة على خوض المرتفعات والمنحدرات، وإنذار مانع للسرقة، نظام ايموبليزر.

كيا سبورتاج 2024 

سعر السيارة كيا سبورتاج 2024 

 

تباع السيارة كيا سبورتاج 2024 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بعد ظهورها على الإنترنت، بسعر 2 مليون و600 ألف جنيه.

كيا سبورتاج 2024 
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