كيا جراند سيراتو 2024 وأسعارها بعد الزيادة .. وصلت كام ؟

شهدت السيارة كيا جراند سيراتو زيادة سعرية قدرها 230 للفئة الأولى، وزيادة رسمية ايضا بلغت 270 ألف جنيه للفئة الثانية، بينما ارتفعت الأسعار الرسمية للفئة الثالثة بقيمة إجمالية بلغت 310 ألف جنيه، وتعد هي المرة الاولى التي تظهر بها تلك النسخة بين قوائم كيا ضمن موديلات 2024.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة كيا جراند سيراتو 2024 في السوق المصري وابرز المواصفات الفنية.

كيا جراند سيراتو موديل 2024

مواصفات كيا جراند سيراتو 2024 الفنية

تعمل السيارة كيا جراند سيراتو 2024 بناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 CC، يمكنه ضخ قوة إجمالية قدرها 130 حصان و155 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

كيا جراند سيراتو موديل 2024

ويكن للسيارة كيا جراند سيراتو 2024 بفضل الامكانيات الفنية، أن تتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 11.6 ثانية، مع معدل استهلاك للوقود يبلغ 6.9 لتراً عند خوض مسافات قدرها 100 كيلومتر.

كيا جراند سيراتو موديل 2024

الاسعار الجديدة للسيارة كيا جراند سيراتو موديل 2024 في مصر بعد زيادات فبراير

الفئة الأولى أوتوماتيك LX FO كيا جراند سيراتو موديل 2024 بسعر 1,449,900 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك EX CAM كيا جراند سيراتو موديل 2024 بسعر 1,549,900 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك High line كيا جراند سيراتو موديل 2024 بسعر 1,649,900 جنيه.