كيا سبورتاج 2024 "توب لاين" للبيع بهذا المبلغ

ظهرت سيارة كيا سبورتاج 2024، للبيع في مصر بحالة الزيرو، بواسطة إحدى الصفحات الإلكترونية المتخصصة في هذا المجال عبر الانترنت، حيث لم تقطع سوى 100 كيلومتر فقط، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا بشكل كامل، إلى جانب إنتمائها لفئة "توب لاين".

تضم السيارة كيا سبورتاج 2024 فتحة سقف زجاجية بانوراما، مرايات كهرباية جانبية "َضم"، باور، عجلة قيادة متعددة الوظائف وتدعم الكثير من أوامر التحكم، شاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، زجاج خلفي فاميه، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية.

كيا سبورتاج 2024

وتحتوي السيارة كيا سبورتاج 2024 على حساسات ركن، كاميرا، جنوط رياضية، مثبت سرعة، وسائد هوائية للحماية متعددة المناطق، انذار مانع للسرقة، نظام ايموبليزر، قفل مركزي، ريموت، زر بصمة، تشغيل وايقاف المحرك بدون مفتاح.

كيا سبورتاج 2024

مقاعد من الجلد وذات تحكم كهربائي، نظام رصد النقاط العمياء، اضاءة LED، وتعمل السيارة كيا سبورتاج 2024 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع ضخ قوة إجمالية قدرها 180 حصانا و265 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيار.

كيا سبورتاج 2024

طول السيارة 4515 مم.

عرض السيارة 1865 مم.

ارتفاع السيارة 1650 مم.

الخلوص الارضي 170 مم.

طول قاعدة العجلات 2680 مم.

كيا سبورتاج 2024

سعر السيارة كيا سبورتاج 2024 "توب لاين"

تباع السيارة كيا سبورتاج 2024 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، عبر احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات، بسعر يبلغ 2 مليون و250 ألف جنيه.