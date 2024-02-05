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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

السعر الرسمي لـ "كيا سبورتاج" 2024 في مصر .. وصلت كام؟

كيا سبورتاج موديل
كيا سبورتاج موديل 2024

تقدم السيارة كيا سبورتاج موديل 2024 في السوق المصري عبر 7 فئات من التجهيزات، وبأسعار رسمية تبدأ من مليون و709.900 جنيه، حتى 2 مليون و189.900 جنيه، وذلك عن الفئة كاملة التجهيزات، وتعد هذه السيارة من اشهر الطرازات المطروحة في مصر، عن فئة السيارات الرياضية من عائلية الـ SUV.

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تعرف على السعر الرسمي وابرز مواصفات السيارة كيا سبورتاج موديل 2024 في السوق المصري 

 

تضم السيارة كيا سبورتاج موديل 2024 باقة من التجهيزات منها، فتحة سقف بانوراما، جنوط رياضية، مرايات كهربائية، مقاعد كهربائية التحكم، حساسات حركة أمامية وخلفية، كاميرا، اضاءة LED، نظام صوتي ترفيهي، شاشة تعمل باللمس، مكيف هواء أوتوماتيك، عجلة قيادة مالتي فانكشن.

كيا سبورتاج موديل 2024 

كما تحتوي على عدد من تجهيزات الحماية ابرزها منظومة الوسائد الهوائية، ومكابح عالية الأداء، مثبت سرعة، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك DSG، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، 1600 سي سي تيربو، مع قوة إجمالية قدرها 180 حصان و265 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.

كيا سبورتاج موديل 2024 

سعر كيا سبورتاج موديل 2024 الرسمي في مصر 

 

الفئة الأولى LX موديل 2024 بسعر رسمي 1,709,900 جنيه.

الفئة الثانية EX موديل 2024 بسعر رسمي 1,829,900 جنيه.

الفئة الثالثة A/T HIGHLINE موديل 2024 بسعر رسمي 1,979,900 جنيه.

الفئة الرابعة GT-LINE موديل 2024 بسعر رسمي 1,999,900 جنيه.

كيا سبورتاج موديل 2024 

الفئة الخامسة TOP LINE موديل 2024 بسعر رسمي 2,109,900 جنيه.

الفئة السادسة SPECIAL EDITION  موديل 2024 بسعر رسمي 2,159,900 جنيه.

الفئة السابعة GT موديل 2024 بسعر رسمي 2,189,900 جنيه.

كيا سبورتاج موديل 2024 
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