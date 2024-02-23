سوبارو XV موديل 2015 فبريكا دفع رباعي.. كم سعرها ؟

تعتبر السيارة سوبارو XV من اشهر طرازات الدفع الرباعي، المقدمة من قبل الصانع الياباني المخضرم، وتنتمي هذه السيارة إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، وتضم باقة من التجهيزات الفنية والتقنية بحسب الفئات المطروحة.

وجاءت السيارة سوبارو XV موديل 2015 ضمن السيارات التي تتصدر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المتخصصة في هذا المجال، حيث تباع في حالة المستعمل بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 200 الف كيلومتر، ولكنها تحتفط بمفهوم الفبريكا بالكامل داخليًا وخارجيًا.

سوبارو XV موديل 2015

وتضم السيارة سوبارو XV موديل 2015 التي نتحدث عنها عدد من التجهيزات منها، فتحة سقف كهربائية، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مقاعد كهربائية التحكم، جنوط رياضية، كاميرا خلفية، حساسات ركن، فرش من الجلد، باور ستيرنج، قفل مركزي للابواب، مرايات جانبية كهرباية.

سوبارو XV موديل 2015

تحتوي السيارة سوبارو XV على ريموت فتح وغلق السيارة، زجاج كهربائي للاربعة نوافذ، نظام صوتي ترفيهي، حزمة من وسائل الحماية منها وسائد هوائية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ومثبت سرعة.

سوبارو XV موديل 2015

تعتمد السيارة سوبارو XV على محرك 4 سلندر، 1600 سي سي، بقوة 114 حصان و150 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيك 5 غيار، وتقنية الدفع الرباعي للعجلات، بالاضافة إلى زمن تسارع يقدر بـ 14 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة.

سوبارو XV موديل 2015

سعر السيارة سوبارو XV موديل 2015

ظهرت السيارة سوبارو XV التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بسعر يبلغ 980 ألف جنيه.