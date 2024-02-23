كيا سيراتو 2011 فبريكا "أوتوماتيك" .. للبيع بهذا السعر

تتنوع إصدارات شركة كيا عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، سواء من ناحية الموديلات والتجهيزات التقنية والفنية، بالاضافة إلى تنوع التصميمات الخارجية بين الهاتشباك، والرياضية متعددة الاستخدام، وايضا فئة السيدان ومنها النسخة الشهيرة سيراتو.

تشتهر السيارة كيا سيراتو بشعبية كبيرة داخل الشارع المصري، كواحدة من أكثر السيارات انتشارًا، نسبة إلى الاعتمادية والاداء المعروف، بالإضافة إلى توافر قطع الغيار الخاصة بها، إلى جانب تجهيزاتها الداخلية التي تختلف من فئة لأخرى، وتصميم السيدان العائلي.

كيا سيراتو موديل 2011

ويبحث الكثير عن فرصة شراء السيارة كيا سيراتو بسعر مناسب وبحالة مناسبة ايضا، ووسط الطرازات الكثيرة المقدمة داخل السوق المصري للسيارات المستعملة، ظهرت النسخة سيراتو موديل 2011 للبيع على الانترنت، عن طريق احدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال وهي في حالة المستعمل.

كيا سيراتو موديل 2011

وتأتي السيارة كيا سيراتو والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بمفهوم الفبريكا من الداخل، بينما خضعت لتحديثات خارجية للطلاء بالكامل، وتضم السيارة تجهيزات منها، مكيف هواء يدوي، 4 زجاج كهربائي، فرامل ABS مانعة للانغلاق، وسائد هوائية للحماية بعدد 2.

كيا سيراتو موديل 2011

وزودت السيارة بمقاعد من الجلد، ونظام صوتي ترفيهي من 4 مكبرات، ومرايات جانبية ذات تحكم كهربائي، وعجلة قيادة باور ستيرنج، وقفل مركزي للابواب، بالاضافة إلى ريموت تحكم في فتح السيارة واغلاقها، ونظام ايموبليزر.

كيا سيراتو موديل 2011

وتعمل السيارة كيا سيراتو موديل 2011 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية بلغت 122 حصانا و154 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تستمد أوامر الحركة من ناقل سرعات أوتوماتيكي 6 غيار.

سعر السيارة كيا سيراتو موديل 2011

تباع السيارة كيا سيراتو موديل 2011 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بعد أن ظهرت على الانترنت، بسعر يبلغ 550 ألف جنيه.