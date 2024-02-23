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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الأرخص من فئتها.. اسعار BMW X1 موديل 2024 في مصر.. صور

BMW X1 موديل 2024
BMW X1 موديل 2024

تقدم شركة BMW العريقة عدد كبير من اصداراتها محليًا وعالميًا، ومنها طرازات X الشهيرة، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، وتعد النسخة صاحبة هذا الموضوع "X1" هي ارخص سيارة رياضية من تلك العائلة بين موديلات 2024.

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ويقدم موقع "صدى البلد" المواصفات الفنية  والأسعار الرسمية الجديدة للسيارة BMW X1 موديل 2024 في السوق المصري

BMW X1 موديل 2024

التجهيزات الفنية للسيارة BMW X1 موديل 2024

 

  • تعتمد السيارة BMW X1 موديل 2024 على محرك تيربو سعة 1500 CC.
  • ينتج محرك السيارة قوة إجمالية 140 حصانا.
  • يبلغ عزم الدوران للسيارة 230 نيوتن متر.
  • ناقل سرعات أوتوماتيكي 7 غيار.
BMW X1 موديل 2024
  • تعتمد السيارة على تقنية الدفع الأمامي للعجلات.
  • زمن التسارع 9.2 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة.
  • السرعة القصوى للسيارة : 208 كيلومتر في الساعة.
  • يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.
BMW X1 موديل 2024

الأسعار الرسمية للسيارة BMW X1 موديل 2024 في مصر 

 

الفئة الأولى X LINE أوتوماتيك BMW X1 موديل 2024 بسعر 2,750,000 جنيه.

الفئة الثانية M SPORT أوتوماتيك BMW X1 موديل 2024 بسعر 3,100,000 جنيه.

BMW X1 موديل 2024
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