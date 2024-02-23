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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اركب هذه السيارة بـ130 ألف جنيه فقط .. تعرف عليها

هيونداي اكسيل موديل
هيونداي اكسيل موديل 1997

يبحث الكثير عن إمكانية شراء سيارة مستعملة وبسعر اقتصادي، مقارنة بالزيادة الكبيرة التي يشهدها السوق المحلي للسيارات، وتعتبر السيارة هيونداي اكسيل موديل 1997 من ابرز الخيارات التي يمكن شراؤها، حيث تشتهر هذه النسخة بالاعتمادية، بالاضافة إلى توافر قطع الغيار الخاصة بها وبأسعار مناسبة.

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هيونداي اكسيل موديل 1997 

وظهرت السيارة هيونداي اكسيل موديل 1997 للبيع على الانترنت، عن طريق احدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال، حيث قدمت السيارة تحت مفهوم المستعمل، مع احتوائها على عدد من التجهيزات ومنها زجاج كهربائي التحكم للاربعة أبواب، وجنوط رياضية.

هيونداي اكسيل موديل 1997 

وتضم السيارة هيونداي اكسيل موديل 1997 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، عدد 4 اطارات جديدة، ومقاعد من الجلد تشمل الارضية ايضا، بالاضافة إلى ريموت تحكم في فتح وغلق السيارة، انذار مانع للسرقة، سنتر لوك، نظام صوتي ترفيهي.

هيونداي اكسيل موديل 1997 

وتأتي السيارة هيونداي اكسيل موديل 1997 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، مع ناقل سرعات مانيوال 5 غيار، وتصميم خارجي من فئة السيدان، وتضم السيارة سبويلر خلفي، بينما تقدر أبعادها الخارجية بـ 4.282 مم للطول الكلي، و1.608 مم للعرض، وبارتفاع يبلغ 1.384 مم.

هيونداي اكسيل موديل 1997 

سعر السيارة هيونداي اكسيل موديل 1997 

 

ظهرت السيارة هيونداي اكسيل موديل 1997 للبيع على الانترنت، وهي بحالة جيدة وتحت مفهوم المستعمل، بسعر يبلغ 130 ألف جنيه.

سيارة سيارة مستعملة هيونداي اكسيل اكسيل موديل 1997 سعر هيونداي اكسيل سعر هيونداي اكسيل موديل 1997

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