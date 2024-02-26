عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سيارة تقدمها هيونداي في مصر.. تعرف على سعرها الرسمي

هيونداي أكسنت RB
هيونداي أكسنت RB موديل 2024

تقدم عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية هيونداي، عددا كبيرا من إصداراتها محليًا وعالميًا، والتي تتنوع بحسب التجهيزات والتصميمات، وايضا خطة الأسعار، وتعد السيارة اكسنت RB هي أرخص سيارة مقدمة بالسوق المصري بين طرازات العلامة التجارية "هيونداي" لعام 2024.

هيونداي أكسنت RB موديل 2024

وتأتي السيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2024 عبر عدد من الفئات، وبسعر رسمي يصل إلى 970 ألف جنيه، للفئة عالية التجهيزات، وتضم السيارة تقنيات منها فتحة سقف كهربائية، جنوط، مرايات جانبية كهربائية، قفل مركزي، مصابيح ضباب، انذار، سنتر لوك.

وتضم السيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2024 ايضا، زجاج خلفي مظلل، شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، نظام صوتي ترفيهي من 4 مكبرات، وسائد هوائية للحماية بالناحية الأمامية، عجلة قيادة مالتي فانكشن تدعم الكثير من اوامر التحكم.

هيونداي أكسنت RB موديل 2024

وتعتمد هيونداي أكسنت RB موديل 2024 فنيًا على ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار "دفع أمامي"، متصل بمحرك 1600 سي سي، بقوة 125 حصانا و156 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل لـ 180 كم/ساعة، و11.1 ثانية من زمن التسارع وصولاً  لـ 100 كم/ساعة من نقطة الثبات 0.

هيونداي أكسنت RB موديل 2024

الأسعار الرسمية للسيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2024 في مصر

أول فئة موديل 2024 بسعر 860,000 جنيه.
ثاني فئة موديل 2024 بسعر 890,000 جنيه.
ثالث فئة موديل 2024 بسعر 915,000 جنيه.
رابع فئة موديل 2024 بسعر 930,000 جنيه.
خامس فئة موديل 2024 بسعر 970,000 جنيه.

هيونداي هيونداى اكسنت أسعار هيونداي اكسنت 2024 أسعار أكسنت RB موديل 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد صفقة رأس الحكمة.. مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم الإثنين

عيار 21 نزل.. مفاجأة سارة بشأن أسعار الذهب |فيديو

قفزت من السيارة.. تطورات الحالة الصحية لفتاة الشروق| وتدخل عاجل للرئيس السيسي

قرار بشأن 7 سلع.. هدية حكومية للمواطنين قبل رمضان 2024 .. تعرف عليها

منها السكر والزيت والأرز| انخفاض أسعار 11 سلعة في الأسواق.. مشروع "رأس الحكمة" كلمة السر

مفاجأة مدوية في طلبات دفاع سائق أوبر المتهم بخطف حبيبة الشماع بالشروق

بسبب الخطيب .. خبر سار لجماهير الأهلي بشأن كهربا

من غير بطانة وشفاف.. أصالة بفستان جرئ في دبي

موضوعات متعلقة

سعر BMW X5 موديل 2024 الرسمي في مصر

أسعار GAC EMKOO موديل 2024 الجديدة بالسوق المصري .. صور

أسعار بيجو 408 موديل 2024 الجديدة في مصر

سعر أرخص سيارة موديل 2024 تقدمها "سانج يونج" في مصر

بـ 250 ألف جنيه .. اركب جيب شيروكي "أوتوماتيك" 4X4

5 سيارات "زيرو" مازالت أقل من مليون جنيه .. اعرف الأسعار

اشتري MG RX5 PLUS "كسر زيرو" 3000 كم وبهذا السعر

تبدأ من 283 ألف جنيه .. ارخص سيارة "زيرو" بـ 7 مقاعد

ترشيحاتنا

حكم صلاة السنن لمن عليه فوائت .. الإفتاء توضح

إعلام عبري: تشاؤم في إسرائيل بشأن صفقة الرهائن مع حماس.. تفاصيل

المرصد الأورومتوسطي: جرائم الإبـ.ـادة في غزة الأكثر وضوحا بتاريخ البشرية

أستاذ علوم تغذية يكشف عن آثار جانبية خطيرة لمشروبات الطاقة

أمازون تحذر موظفيها من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي

مكالمة أخيرة تكشف عن هوية خاطف فتاة الشروق واهتمام رئاسي بالواقعة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسالة خاصة لمواليد برج الحمل .. فما هي؟

5 أبراج حظها زي الفل الأسبوع القادم.. شوف انت منهم ولا لاء

تعرف على النتائج الرسمية لـ رالي الجونة للسيارات 2024.. شاهد

جيبة فوق الركبة.. حلا شيحة تثير الجدل في أحدث ظهور

فيديو

معجبة تفاجئ شيرين عبد الوهاب في حفلها الأخير ببيروت

زاره في المنام .. شاب يحاول اقتحام فيلا عمرو أديب لسبب غريب

مخها اتحرك من مكانه .. تطورات حالة فتاة الشروق

وزير الدفاع يلتقى عددا من مقاتـ لي المنطقة المركزية العسكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ