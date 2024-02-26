أرخص سيارة تقدمها هيونداي في مصر.. تعرف على سعرها الرسمي

تقدم عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية هيونداي، عددا كبيرا من إصداراتها محليًا وعالميًا، والتي تتنوع بحسب التجهيزات والتصميمات، وايضا خطة الأسعار، وتعد السيارة اكسنت RB هي أرخص سيارة مقدمة بالسوق المصري بين طرازات العلامة التجارية "هيونداي" لعام 2024.

هيونداي أكسنت RB موديل 2024

وتأتي السيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2024 عبر عدد من الفئات، وبسعر رسمي يصل إلى 970 ألف جنيه، للفئة عالية التجهيزات، وتضم السيارة تقنيات منها فتحة سقف كهربائية، جنوط، مرايات جانبية كهربائية، قفل مركزي، مصابيح ضباب، انذار، سنتر لوك.

وتضم السيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2024 ايضا، زجاج خلفي مظلل، شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، نظام صوتي ترفيهي من 4 مكبرات، وسائد هوائية للحماية بالناحية الأمامية، عجلة قيادة مالتي فانكشن تدعم الكثير من اوامر التحكم.

هيونداي أكسنت RB موديل 2024

وتعتمد هيونداي أكسنت RB موديل 2024 فنيًا على ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار "دفع أمامي"، متصل بمحرك 1600 سي سي، بقوة 125 حصانا و156 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل لـ 180 كم/ساعة، و11.1 ثانية من زمن التسارع وصولاً لـ 100 كم/ساعة من نقطة الثبات 0.

هيونداي أكسنت RB موديل 2024

الأسعار الرسمية للسيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2024 في مصر

أول فئة موديل 2024 بسعر 860,000 جنيه.

ثاني فئة موديل 2024 بسعر 890,000 جنيه.

ثالث فئة موديل 2024 بسعر 915,000 جنيه.

رابع فئة موديل 2024 بسعر 930,000 جنيه.

خامس فئة موديل 2024 بسعر 970,000 جنيه.