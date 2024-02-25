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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تبدأ من 283 ألف جنيه .. ارخص سيارة "زيرو" بـ 7 مقاعد

سوزوكي فان موديل
سوزوكي فان موديل 2024

تعتبر السيارة سوزوكي فان موديل 2024، هي ارخص سيارة في السوق المصري، عن فئة الـ 7 مقاعد، إلى جانب تقديمها عبر طرازات اخرى من "بيك اب"، والفئة الخاصة بنقل البضائع، واشتهرت السيارة بالاعتمادية وانتشارها الواسع، نسبة إلى اسعارها الاقتصادية مقارنة بسيارات اخرى.

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وفي سياق هذا الموضوع، يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية للسيارة سوزوكي فان لجميع موديلات 2024، واهم المواصفات.

 

سوزوكي فان موديل 2024

مواصفات السيارة سوزوكي فان موديل 2024

 

تأتي السيارة سوزوكي فان موديل 2024 بصادم أمامي وخلفي باللون الاسود، مع ابواب جانبية جرارة، ومصابيح مربعة الشكل بالناحية الامامية، بالاضافة إلى ابعاد خارجية بلغت 4155 مم للطول الكلي، و1655 مم للعرض الكلي، وبارتفاع يبلغ 1860 مم، وخزان للوقود سعة 40 لتر.

سوزوكي فان موديل 2024

وتعمل السيارة سوزوكي فان موديل 2024 بمحرك 4 سلندر رباعي الاسطوانات، متصل بناقل سرعات مانيوال مكون من 5 نقلات، وسعة للمحرك تقدر بـ 1000 CC، ومن المعروف عن السيارة استهلاكها المنخفض للوقود، ويمكن لها الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في فترة تستغرق 15 ثانية.

سوزوكي فان موديل 2024

الأسعار الرسمية لجميع فئات سوزوكي فان موديلات 2024 

 

أول فئة 2024 بسعر 283 ألف جنيه.

ثاني فئة PLUS 2024 بسعر 288 الف جنيه.

ثالث فئة "صندوق" 2024 بسعر 278 الف جنيه.

رابع فئة للبضائع 2024 بسعر 282 الف جنيه.

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تبدأ من 283 ألف جنيه .. ارخص سيارة "زيرو" بـ 7 مقاعد

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